Saudská Arábia, Katar a Omán varovali Trumpa pred útokom na Irán: Obávajú sa dôsledkov pre región

RIJÁD - Saudská Arábia, Katar a Omán sa pokúšali odhovoriť amerického prezidenta Donalda Trumpa od útoku na Irán, pretože sa obávali dôsledkov pre tamojší región. Vo štvrtok o tom informoval vysokopostavený predstaviteľ Saudskej Arábie, informuje správa agentúry AFP.
Trojica štátov z Perzského zálivu „sa v rámci intenzívnych, naliehavých a diplomatických snáh pokúšala presvedčiť prezidenta Trumpa, aby dal Iránu ešte šancu“, povedal predstaviteľ pod podmienkou anonymity. Z hlavnej americkej základne v Katare sa v stredu presunula časť vojenského personálu a pracovníci amerických misií v Saudskej Arábii a Kuvajte dostali upozornenie, aby boli opatrní pre obavy z útoku USA na Irán.
V Teheráne sa 28. decembra začali protesty proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial, ktoré zorganizovali obchodníci. Nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) tvrdí, že bezpečnostné zložky zabili najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10.000 zadržali. Trump v reakcii na to varoval Irán pred popravami demonštrantov, inak USA tvrdo zareagujú. Teherán vyhlásil, že by na to odpovedal údermi na americké vojenské a námorné ciele. Šéf Bieleho domu však v stredu vyhlásil, že jeho vláda dostala od dôležitého zdroja uistenie o tom, že „zabíjanie a popravy v Iráne sa skončili“.
„Povedali sme Washingtonu, že útok na Irán by otvoril cestu vážnym dôsledkom v regióne,“ doplnil predstaviteľ. „Celú noc sa pracovalo na tom, aby sme vyriešili problémy... a komunikujeme aj naďalej, aby sa upevnila získaná dôvera a dobré naladenie,“ dodal. Ďalší predstaviteľ štátu Perzského zálivu doplnil, že Irán bol oboznámený s tým, „že ak by došlo k útoku na americké zariadenia v Perzskom zálive, ovplyvnilo by to vzťahy s krajinami v regióne“.