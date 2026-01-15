Jedna chybičky na letisku stačila: TAKTO vyzerá kontrola bez občianskeho preukazu! Batožina plná intímnych pomôcok

USA - Cestujúci z USA zdieľal na Reddite svoje „trapné“ skúsenosti s prehliadkou sexuálnych pomôcok na letisku po tom, čo zabudol občiansky preukaz. TSA upozorňuje, že zabudnuté doklady môžu viesť k dôkladnejším kontrolám batožiny.
Cestovanie letiskom si väčšina z nás spája s pasom, slúchadlami či knihou na čítanie. Ale čo sexuálne pomôcky? Jedna cestujúca z USA zistila, že ich preprava môže byť menej komfortná, ak sa objavia komplikácie s identifikáciou.
Na fóre TSA Reddit anonymná používateľka opísala svoj zážitok: „Bol to trochu trápny moment, ale pred pár týždňami som cestovala z Bostonu, aby som navštívila priateľa. So sebou som mala niekoľko sexuálnych pomôcok. Počas pobytu som stratila peňaženku s ID a musela som prejsť kontrolou TSA, vrátane telefonického overenia a prehliadky batožiny.“
Musel dodržať protokol
Agent pri kontrole sa podľa nej náležite venoval jej predmetom, čo pôsobilo znepokojujúco, hoci mohol len dodržiavať protokol. TSA varuje, že zabudnuté doklady pri vnútroštátnych letoch vedú k dôkladnejšej kontrole vrátane prehliadky predmetov a ich „swabovania“ na stopy nebezpečných látok. Ako informuje Unilad, ak identita cestujúceho nemôže byť okamžite overená, vstup do bezpečnostnej kontroly môže byť odmietnutý.
V prípade tejto cestujúcej sa šťastne všetko skončilo dobre – na palubu sa dostala a peňaženku našiel jej priateľ o týždeň neskôr v aute. Poučenie je jasné: ak cestujete bez ID, buďte pripravení na dôkladnejšie kontroly, a to platí aj pre najintímnejšie predmety vo vašej batožine.