Zlatokopi narazili na MONŠTRUM: Objavili NAJVÄČŠIE zlato všetkých čias! Nezmestil sa ani na váhu

VICTORIA - Počas austrálskej zlatej horúčky objavili dvaja britskí zlatokopi nuget, ktorý vážil neuveriteľných 72 kilogramov – rovnako ako dospelý muž. Dnes by jeho hodnota presiahla 2 milióny libier.
Najväčší zlatý nuget, aký bol kedy objavený, patrí medzi legendy zlatokopeckej histórie. Počas austrálskej zlatej horúčky, 5. februára 1869, našli dvaja Cornish zlatokopi, John Deason a Richard Oats, obrovský zlatý nuget v oblasti Victoria v Austrálii. Nuget vážil 72 kilogramov (11 kameňov), meral 61 cm a našiel sa uviaznutý medzi koreňmi stromu. Ako informuje portál indy100.com, bol obklopený kremeňom a dostal prezývku „Welcome Stranger“.
Rukoväť sa zlomila
Deason vo svojom zápise spomenul, že sa pokúsil nuget vyzdvihnúť pomocou krompáča, no rukoväť sa zlomila. Nakoniec použil páčidlo a nuget vytiahol na povrch. Obrovský nuget bol odvezený do blízkeho mesta Dunolly, aby ho zvážili v pobočke London Chartered Bank, no nevošiel sa na váhy. Musel byť rozbitý na menšie kusy, aby sa mohla určiť jeho celková hmotnosť.
Deason a Oats za svoj objav dostali len necelých 10 000 libier (11531 eur), pričom zlatý nuget bol neskôr roztavený. Podľa BBC by dnes podobne veľký nuget stál približne 2 milióny libier, čím by sa stal snom každého zlatokopa aj investora.