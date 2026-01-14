Riskol obyčajnú dražbu a trafil MEGAVÝHRU: Kúpil starý sklad a po otvorení prišiel ŠOK! Vo vnútri boli MILIÓNY

USA - To, čo malo byť obyčajnou dražbou opusteného skladového boxu, sa zmenilo na životný jackpot. Muž v USA zaplatil za sklad len 500 dolárov a odniesol si hotovosť v hodnote niekoľkých miliónov.
Dražby opustených skladových jednotiek dokážu priniesť poriadne prekvapenia, no tento prípad nemá obdobu. Muž, ktorý sa rozhodol risknúť a kúpil skladový box za 500 dolárov (približne 428,33 eur) v ňom objavil hotovosť v hodnote 7,5 milióna dolárov (vyše 64 miliónov eur).
Nevedel, čo kupuje
Sklad bol vydražený prostredníctvom známeho aukcionára Dana Dotsona zo šou Storage Wars, ktorá sleduje predaj skladových jednotiek, za ktoré majitelia nezaplatili nájomné minimálne tri mesiace. Kupujúci pritom dražia bez toho, aby vedeli, čo sa vo vnútri nachádza. Počas rokov sa v týchto boxoch objavili klasické autá, zberateľské predmety aj bizarné cennosti. Tento objav však všetky ostatné výrazne prekonal, uvádza portál indy100.com.
Dotson sa o neuveriteľnom náleze dozvedel náhodou. „Sedela pri mne staršia ázijská žena, ktorá sa na mňa stále pozerala, akoby mi chcela niečo povedať,“ opísal aukcionár na svojom YouTube kanáli, ktorý vedie spolu s manželkou a kolegyňou Laurou Dotsonovou. „Nakoniec za mnou prišla a povedala mi, že jej manžel pracuje s mužom, ktorý odo mňa kúpil sklad za 500 dolárov a našiel v ňom trezor.“
Trezor otvoril až odborník
Kupujúci sa najskôr pokúsil trezor otvoriť sám, no neúspešne. Až keď zavolal odborníka, prišlo šokujúce zistenie. „Keď trezor otvorili… zvyčajne bývajú prázdne. Tento však nebol. Vo vnútri bolo 7,5 milióna dolárov v hotovosti,“ uviedol Dotson. Obrovská suma zaskočila aj samotného aukcionára. „Sedem a pol milióna dolárov v sklade – nemyslím si, že by na to niekto len tak zabudol. Možno bol niekto iný poverený jeho správou, neviem,“ zamyslel sa.
Pôvod peňazí dodnes nie je známy. Podľa Dotsona mohlo ísť o opustený majetok. „Kreditná karta prestala fungovať, zmluva skončila, ľudia sa odsťahovali, možno niekto skončil vo väzení… kto vie,“ dodal. Isté je len jedno – risk za 500 dolárov sa zmenil na výhru, aká sa človeku pošťastí raz za život.