Tajomstvo vianočných vôní: Škorica je kôra stromu, a čo klinčeky?

Vianoce si spájame s množstvom vôní, ktoré nás okamžite prenesú do sviatočnej atmosféry: škorica v koláčoch, klinčeky v punči, kadidlo a myrha v kostoloch. Každá z týchto vôní má dlhú a fascinujúcu históriu – a často aj exotický pôvod. Mnohé z nich kedysi stáli viac než zlato a ich získavanie bývalo hotovým dobrodružstvom. Dokonca aj dnes je pre mnohých ich pôvod záhadou.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Špeciálna bezpečnostná výbava aj pojazdná ambulancia! Fico dostane luxusný tereňák za stotisíc
Škandál v PS! Členka strany šírila protižidovské konšpirácie po terore v Sydney: Vylúčenie zo strany
Mrazivé DETAILY únosu 12-ročného chlapca: Muža obvinili z pokusu o vraždu! Na chatu ho odvliekol hrubou silou