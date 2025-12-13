Poznáme cenu lyžovačky: Koľko zaplatíte za skipas v Rakúsku, Česku či Francúzsku?

Jednodňový skipas počas sviatkov na prelome roka v známych európskych zimných strediskách vyjde na sumu okolo 70 eur a niekde aj viac, vyplýva z prehľadu cien, ktorý zverejnil nemecký autoklub ADAC. Štvorčlenná rodina si za čiastku okolo 200 eur zalyžuje v Nemecku, Česku aj Poľsku, no v Rakúsku len v jedinom stredisku.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Ročná diaľničná za polovičnú cenu? Nemysliteľné sa stalo skutočnosťou: Predával ju známy reťazec, TOTO je dôvod
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina čelí jednému z najväčších ruských útokov: Tisíce ľudí sú bez elektriny
Rimavská Sobota v šoku: Na pohreb emeritného biskupa prišiel aj nečakaný hosť! Ulice strážili policajti