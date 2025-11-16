Nedeľa16. november 2025, meniny má Agnesa, zajtra Klaudia

Bazény, vyhliadky, záhrady. Toto sú najzaujímavejšie strešné atrakcie sveta

V dnešnej dobe sa strechy budov stávajú viac než len ochranou domov a iných stavieb. Architekti sa snažia túto plochu využiť na maximum a ponúkajú na nej zaujímavý priestor na trávenie voľného času.

Zoznam TV

Svetelná šou Story of lights v parku pri kaštieli v Seredi
Správy
Policajné zábery z telových kamier odhaľujú napätú atmosféru pri záchranných prácach v Pezinku a nehode vlaku
Správy
Andy Kraus po rokoch OPÄŤ na javisku ako herec: Musím si dať POZOR, aby som nedostal EREKCIU!
Prominenti

Domáce správy

FOTO Šéf Hlasu je po
Domáce
František Mikloško
Domáce
Obrovské PROBLÉMY v lekárňach:
Domáce
Pozor na cestách: Hmla komplikuje dopravu v týchto lokalitách, cesty sú inak zjazdné
Banská Bystrica

Zahraničné

Abbás Arákčí
Zahraničné
ruský raketomet TOS-1A
Zahraničné
Obrovská erupcia v Japonsku!
Zahraničné
Turisti v šoku! V
Zahraničné

Prominenti

Otvorenie nového showroomu v
Domáci prominenti
Justin Bieber v BOLESTIACH
Zahraniční prominenti
Manželia Véghovci
Domáci prominenti
ZMENA názvu hollywoodskej filmovej
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO HRÔZA v reštaurácii: FOTO
Zaujímavosti
Bazény, vyhliadky, záhrady. Toto
dromedar.sk
Nečakaný luxus za mrežami:
Zaujímavosti
Lophodermium
Zaujímavosti

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Domáce
Vyzerať až o desať
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
plnielanu.sk

Ekonomika

Za socializmu bolo lepšie? Porovnáva sa neporovnateľné. Slovensko je úplne inde, hoci má nové problémy (foto)
Miliardári sú v šoku: Pripravuje sa daň, ktorá sa im nebude páčiť!
36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)
Slovensko dostalo ďalšie dôležité vysvedčenie: Ratingová agentúra Fitch reaguje aj na vládnu konsolidáciu!
Šport

VIDEO Môžu mu ruky-nohy bozkávať: Nemec opäť rozhodol o triumfe New Jersey proti Fehérvárymu
NHL
VIDEO Slafkovský nebodoval v ďalšom zápase: Montreal je v kríze, veľký rival im zbil dvoch hráčov
Juraj Slafkovský
Po prvom kole slalomu v Levi na čele Brazílčan, debut Nováčeka trval iba niekoľko sekúnd
Lyžovanie
VIDEO Černák vyhral floridské derby: K Pospíšilovi sa pridal zranený Honzek, Dvorský prehral
NHL

Auto-moto

Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Novinky
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava

Kariéra a motivácia

Ste v práci autentickí a sami sebou? Podľa psychológa si koledujete o problém!
Pracovné prostredie
4-dňový pracovný týždeň nestačí: Spoločnosti testujú najnovší model 9/80. O čo presne ide?
Aktuality
Chcete prežiť zimnú dovolenku bez stresu a starostí? Riaďte sa týmito 7 tipmi
KarieraInfo.sk
Kariéra EXPO: Tisíce návštevníkov, špičkoví spíkri a nové príležitosti naprieč Slovenskom
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Kokosovo-punčové rezy s lahodnou polevou z bielej čokolády.
30 top receptov na vyprážané rezne
Dokonalé vanilkové rožky? Stačí dodržať tieto 3 pravidlá
Rady a tipy
Linecké rezy s kokosovým snehom: Krehký vianočný dezert
Koláče a torty

Technológie

Chemikália používaná v domácnostiach celé roky má vážny dopad na vývoj mozgu detí, varuje nová štúdia
Veda a výskum
Čína predstavila Tajomného draka, stealth dron, ktorý poletí s najmodernejšími stíhačkami
Armádne technológie
Ďalšia veľká automobilka sa stala obeťou hackerov. Došlo k úniku citlivých údajov a spoločnosť to tajila
Autá
Používaš Google Správy? Týchto 6 gest ti ušetrí kopec času
Android

Bývanie

Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook
9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Pre kutilov

Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Údržba a opravy
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Recepty
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Dvor a záhrada
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
Izbové rastliny

Stream naživo

Rozdelená koruna: Ako napätie medzi bratmi mení tvár monarchie?
Zahraničné celebrity
Šéf Hlasu je po
Domáce
Obrovské PROBLÉMY v lekárňach:
Domáce
Novembrové zhromaždenia v OHROZENÍ?
Domáce
NÁHLA zmena plánu na
Domáce
