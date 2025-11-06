Jericho - najstaršie obývané a najnižšie položené mesto sveta

Jericho popisujú ako oázu histórie a zelene uprostred vyprahnutého údolia Jordánu. Jeho dejiny siahajú až do roku 9000 pred našim letopočtom, vďaka čomu sa pýši titulom najstaršieho nepretržite obývaného sídla na svete. Zároveň leží v nadmorskej výške približne 250 metrov pod hladinou mora, čo z neho robí najnižšie položené mesto na Zemi.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
IDENTITA ženy z vraždy v Sečovciach odhalená! Osudné RANDE Veroniky (†28) zo Senice s Patrikom (16)
Analýza DNA potvrdila: Telá z auta na dne lipenskej priehrady patria dvom Rakúšanom nezvestným 10 rokov
ŠKANDÁL v bratislavskej škôlke: Dievčatkám žmolil uši, hladil ich nahé! Užiť svoje s riaditeľom si mali aj učiteľky