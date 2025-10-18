Skutočný klenot: Maďarskou verziou Vlkolínca je dedina Hollókő

V severnom Maďarsku, necelých sto kilometrov od Budapešti, sa ukrýva jedinečná dedinka, ktorá vás prenesie priamo do časov spred pár storočí. Hollókő, čo v preklade znamená Havraní kameň, je jedinou obcou u našich južných susedov, ktorá je zapísaná na Zozname svetového dedičstva UNESCO.
