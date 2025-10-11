Pikantná krádež sa skončila fiaskom: Vibrátor si odniesla, no zabudla si občiansky! Polícia ju REKORDNE rýchlo našla

PLZEŇ - Kradnúť s vlastným občianskym preukazom ako vizitkou? To sa podarilo žene z Plzne, ktorá si z drogérie odniesla „masážnu pomôcku“ bez zaplatenia. Jej plán však stroskotal v momente, keď sa ukázalo, že počas úteku stratila najosobnejšiu stopu – svoj doklad totožnosti.
V Plzni sa odohrala krádež, ktorá by mohla slúžiť ako ukážka toho, ako sa lúpež rozhodne nerobí. Mestská polícia informovala o prípade 32-ročnej ženy, ktorá sa v pondelok popoludní rozhodla „nakúpiť“ bez peňaženky – a aj bez hanby.
V predajni si zabudla občiansky preukaz
Najskôr sa objavila v predajni Pepco, kde po sebe nechala občiansky preukaz. Predavačka ho našla na zemi a hneď spozornela – nie preto, že by chýbal tovar, ale preto, že si spomenula na ženu, o ktorej už predtým varovali kolegyne z vedľajšej drogérie. Tie totiž poznali jej tvár – vraj chodila po obchodoch kradnúť. Keď ju pracovníčky požiadali, aby im ukázala tašku, tvárila sa nevinne. Nič podozrivé v nej síce nenašli, no vtom jej z tašky vypadol práve ten istý občiansky preukaz. Žena spanikárila a dala sa na útek.
Takto sa to rozhodne nerobí
Lenže príbeh sa tu zďaleka nekončí. O niekoľko minút neskôr sa ukázalo, že tá istá žena bola zachytená kamerami v drogérii DM, odkiaľ si odniesla tovar v hodnote približne 60 eur – konkrétne vibrátor. Predavačka nestihla zareagovať, zlodejka bola preč... no nie úplne anonymná. „Hliadka preverila všetky zistenia a zistila, že žena nie je v tomto ‚odbore‘ žiadnym nováčikom. O jej činnosť sa už zaujíma aj štátna polícia,“ uviedla Mestská polícia Plzeň. Na záver dodali s nadhľadom: „Stratiť občiansky preukaz nie je nič nezvyčajné – ale stratiť ho priamo pri krádeži, to už je naozaj nechcený podpis pod celým príbehom.“