Brána do pravekej Malty: Chrámy Mnajdra sú staršie ako Stonehenge

MALTA - Chrámový komplex Mnajdra na južnom pobreží Malty patrí k najväčším pokladom maltskej histórie. Tieto megalitické svätyne vznikli v mladšej dobe kamennej približne pred 5 500 rokmi a radia sa medzi najstaršie samostatne stojace kamenné stavby na svete. Už samotná predstava, že Mnajdra stála dávno pred pyramídami či Stonehenge, vzbudzuje medzi cestovateľmi obrovský záujem.
