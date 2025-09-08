TÚTO chorobu lekári často nevedia identifikovať: POZOR na ňu, takto ju spoznáte!

Q horúčku lekári väčšinou nerozpoznajú, príznaky sú podobné iným ochoreniam. Prítomná je najčastejšie u farmárov, pracovníkov bitúnkov, veterinárov či u ľudí žijúcich v blízkosti chovov kôz, oviec či kráv. Upozornil na to vedúci oddelenia rickettsiológie z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) Ľudovít Škultéty.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Desivé slová nemeckého ministra: Pripravte sa na vojnu! Krajina musí rátať so stovkami obetí denne
Chaos na palube a strach o život: Opilca na palube museli eskortovať von, počas letu chcel otvárať dvere a biť sa!