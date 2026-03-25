Najsexi väzeň sveta: Policajná fotka mu priniesla modelingovú kariéru, ale... oveľa viac mu vzala!

LOS ANGELES - Najsexi väzeň sveta Jeremy Meeks odhalil veľkú časť svojho príbehu, ktorý znie ako filmový scenár. Realita jeho života bola oveľa drsnejšia, než by ste čakali. Muž, ktorého preslávila jediná policajná fotka, teraz otvorene priznáva, že sláva vo väzení bola skôr prekliatím než darom. V podcaste Inside True Crime prezradil niekoľko šokujúcich faktov z jeho pohnutého života.

Jeremy Meeks je americký model, ktorý je známy najmä ako „najsexi väzeň sveta“. V roku 2014 ho polícia zatkla pre nelegálne držanie zbraní. Následne zverejnila jeho policajnú fotografiu (tzv. mugshot) na Facebooku. A vtedy sa to stalo. Fotka sa stala virálnou. Ľudia po celom svete boli šokovaní, ako môže niekto na policajnej snímke vyzerať ako profesionálny model. Jeho ostré črty, prenikavé modré oči a výrazné tetovania pobláznili davy žien po celom svete. A určite nielen žien...

Lenže nečakaná sláva mu počas pobytu vo väzbe priniesla problémy, ktoré spôsobili, že nemohol vidieť vlastnú rodinu. Mal totiž prísne obmedzené návštevy – len pár stretnutí týždenne. A tie mu doslova „ukradli“ cudzí ľudia. „Mal som tam náhodných ľudí, ktorí ma chodili navštevovať… neviem, kto to bol,“ opisoval šokovane. Fanúšičky a obdivovatelia z celého USA cestovali stovky kilometrov len preto, aby ho videli za sklom. A hoci ich odmietal, väznica ich návštevy aj tak započítala. Výsledokom bolo, že jeho vlastná rodina mala smolu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najviac to bolelo kvôli jeho malému synovi. Jeremy otvorene priznal, že práve toto bolo najťažšie obdobie jeho života: „Môj syn mal päť rokov a nerozumel, prečo nie som doma,“ spomínal. Fanúšikov dokonca prosil, aby prestali chodiť: „Prosím, nevracajte sa… potrebujem vidieť svoje dieťa.“ Bolo to však márne. Zamilované ženy, fascinované jeho vzhľadom, ho doslova „obsadili“. Písali mu listy, posielali peniaze, dokonca aj nahé fotky. To, čo malo byť podporou, sa zmenilo na nočnú moru. Situácia zašla tak ďaleko, že denne dostával až 300 listov. „Bolo toho príliš veľa,“ priznal.

