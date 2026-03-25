Ladné krivky aj vyzývavé šaty: TOTO sú najkrajšie rosničky sveta! Nájdete medzi nimi aj svoju favoritku?

NEW YORK – Ako by mala vyzerať správna televízna hlásateľka o počasí? Počasie nepatrí medzi hlavné vysielacie relácie dňa, no vždy sa vysiela okolo hlavných večerných správ. Televízne stanice v rôznych krajinách sveta si vyberajú hlásateľov počasia na základe určitých schopností. Najmä v krajinách Latinskej Ameriky však môžu hlásateľky kľudne konkurovať aj modelkám.
Kanadská internetová stránka WatchMojo, ktorá produkuje a distribuuje videá do celého svata, spravila rebríček najkrajších hlásateliek počasia na celom svete. Najmä páni by sa mali teraz pokojne usadiť a zbystriť pozornosť.
Jackie Guerridová
Rodáčka zo San Juan v Portoriku má prirodzene tmavšiu pleť. V detstve to ale nemala vôbec ľahké. Pre problémy v rodine opustila svoju vlasť a odišla do USA. Kariéru začala v zábavnom priemysle v New Yorku. Už počas štúdia meteorológie pracovala pre pobočku Telemunda v Miami. Postupom času sa vypracovala vyššie, až kým v roku 2017 nezasadla do kresla moderátorky relácie "Primer Impacto". Okrem toho sa preslávila aj ako herečka vo filme AWOL-72 (2015).
Evelyn Taftová
Táto rosnička zažila, aké je to hlásiť počasie z domácej karantény. Stalo sa tak v roku 2020, keď sa na CBS KCAL v Los Angeles neobjavila na obrazovkách zo štúdia, ako z domu. Predtým pôsobila v San Franciscu pre KRON 4. Počasie hlásila v rámci rannej relácie miestnej televízie.
Yanet Garciová
V mnohých iných rebríčkoch je práve táto hlásateľka na prvom mieste. Meno si spravila najmä v Mexiku. Patrí aj medzi najznámejšie svetové hlásateľky o počasí. V minulosti však pôsobila aj ako výživová poradkyňa a plánovala, že sa stane účtovníčkou. Napokon sa preslávila ako modelka a hlásateľka. Svoje meno využíva aj ako aktivistka a prispieva rôznym charitám v Mexiku.
Jill Nicoliniová
Táto rosnička si prešla aj modelingom a objavila sa dokonca aj v reality šou. V roku 2002 vyhrala súťaž Miss Long Island! Dokonca sa rozhodla nafotiť pár snímkov aj do Playboya. Nie je však zaujímavá len svojím výzorom. Jill Nicoliniová hlásila aj dopravné informácie pre PIX 11 v New Yorku a popritom robila rozhovory so známymi tvárami z filmového či hudobného priemyslu. Na stanici PIX 11 sa dostala až k moderovaniu počasia.
Sheena Parveenová
Rebríček top hlásateliek uzatvára rodená Indka, ktorú poznajú ako hlásateľku počasia v každom kúte Spojených štátov. Podarilo sa jej preraziť vo WCTV v Tallahassee, či na FOX 13 v Tampa (obidve na Floride. Hlásila aj pre NBC 7 v San Diegu (Kalifornia).
Vďaka prirodzenému šarmu vedela vždy divákov zaujať nielen svojím vzhľadom. Rovnako zaujímavo vedela opísať bežné slnečné dni v Kalifornii, ale aj snehové búrky na severovýchode.