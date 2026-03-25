Ladné krivky aj vyzývavé šaty: TOTO sú najkrajšie rosničky sveta! Nájdete medzi nimi aj svoju favoritku?

V rebríčku medzi najkrajšími rosničkami sveta nemohli chýbať ani Yanet Garciová či Evelyn Taftová
V rebríčku medzi najkrajšími rosničkami sveta nemohli chýbať ani Yanet Garciová či Evelyn Taftová (Zdroj: Instagram/iamyanetgarcia/evelyn_taft)
NEW YORK – Ako by mala vyzerať správna televízna hlásateľka o počasí? Počasie nepatrí medzi hlavné vysielacie relácie dňa, no vždy sa vysiela okolo hlavných večerných správ. Televízne stanice v rôznych krajinách sveta si vyberajú hlásateľov počasia na základe určitých schopností. Najmä v krajinách Latinskej Ameriky však môžu hlásateľky kľudne konkurovať aj modelkám.

Kanadská internetová stránka WatchMojo, ktorá produkuje a distribuuje videá do celého svata, spravila rebríček najkrajších hlásateliek počasia na celom svete. Najmä páni by sa mali teraz pokojne usadiť a zbystriť pozornosť. 

Jackie Guerridová

Rodáčka zo San Juan v Portoriku má prirodzene tmavšiu pleť. V detstve to ale nemala vôbec ľahké. Pre problémy v rodine opustila svoju vlasť a odišla do USA. Kariéru začala v zábavnom priemysle v New Yorku. Už počas štúdia meteorológie pracovala pre pobočku Telemunda v Miami. Postupom času sa vypracovala vyššie, až kým v roku 2017 nezasadla do kresla moderátorky relácie "Primer Impacto". Okrem toho sa preslávila aj ako herečka vo filme AWOL-72 (2015). 

Evelyn Taftová

Táto rosnička zažila, aké je to hlásiť počasie z domácej karantény. Stalo sa tak v roku 2020, keď sa na CBS KCAL v Los Angeles neobjavila na obrazovkách zo štúdia, ako z domu. Predtým pôsobila v San Franciscu pre KRON 4. Počasie hlásila v rámci rannej relácie miestnej televízie. 

Yanet Garciová

V mnohých iných rebríčkoch je práve táto hlásateľka na prvom mieste. Meno si spravila najmä v Mexiku. Patrí aj medzi najznámejšie svetové hlásateľky o počasí. V minulosti však pôsobila aj ako výživová poradkyňa a plánovala, že sa stane účtovníčkou. Napokon sa preslávila ako modelka a hlásateľka. Svoje meno využíva aj ako aktivistka a prispieva rôznym charitám v Mexiku.  

Jill Nicoliniová

Táto rosnička si prešla aj modelingom a objavila sa dokonca aj v reality šou. V roku 2002 vyhrala súťaž Miss Long Island! Dokonca sa rozhodla nafotiť pár snímkov aj do Playboya. Nie je však zaujímavá len svojím výzorom. Jill Nicoliniová hlásila aj dopravné informácie pre PIX 11 v New Yorku a popritom robila rozhovory so známymi tvárami z filmového či hudobného priemyslu. Na stanici PIX 11 sa dostala až k moderovaniu počasia. 

 
 

Sheena Parveenová 

Rebríček top hlásateliek uzatvára rodená Indka, ktorú poznajú ako hlásateľku počasia v každom kúte Spojených štátov. Podarilo sa jej preraziť vo WCTV v Tallahassee, či na FOX 13 v Tampa (obidve na Floride. Hlásila aj pre NBC 7 v San Diegu (Kalifornia).

Vďaka prirodzenému šarmu vedela vždy divákov zaujať nielen svojím vzhľadom. Rovnako zaujímavo vedela opísať bežné slnečné dni v Kalifornii, ale aj snehové búrky na severovýchode. 
 

Súvisiace články

FOTO Česká pornoherečka Diana Gold
ŠOKUJÚCE ODHALENIE Česká modelka z filmov pre dospelých DOHADZOVALA Epsteinovi MLADÉ dievčatá!
Zahraničné
FOTO V letovisku na Bahamách
BRUTÁLNA VRAŽDA na jachte! Paige (†20) skončila s PODREZANÝM hrdlom: Desivé DETAILY
Zahraničné
FOTO Bývalá Miss Čiernej Hory
Veľká aféra okolo bývalej Miss a jej partnera poradcu Faragea: Domáce násilie a výtržníctvo!
Zahraničné
Janaína Prazeres sa zmenila
Sexi kráska zažila šok: Zadržali ju na letisku! Po plastikách ju nepoznali podľa pasovej fotografie
Zahraničné

Nikolka zo Sľubu o odvrátenej strane detskej slávy: Z tohto je malej herečke SMUTNO!
Nikolka zo Sľubu o odvrátenej strane detskej slávy: Z tohto je malej herečke SMUTNO!
Prominenti
Zvoníme na poplach! - študentský protest v Bratislave
Zvoníme na poplach! - študentský protest v Bratislave
Správy
Režisér Polák: Musel som sa rok rýpať v živote Riša Müllera
Režisér Polák: Musel som sa rok rýpať v živote Riša Müllera
Správy

Nečakaná PREDPOVEĎ: Bratislavu má
Nečakaná PREDPOVEĎ: Bratislavu má zasypať SNEH! Modely ukazujú až 40 cm v Malých Karpatoch
Domáce
Študentský protest v Bratislave
Študenti zvonia na poplach: V najväčších mestách Slovenska sa v stredu konajú veľké protesty
Domáce
Ivan Štefunko
Chaos v energetike? Opozícia kritizuje vládu za chýbajúce plány a neskoré správy o ropovode
Domáce
Festival Hory a mesto v Bratislave ocenil deväť filmov, hlavná cena pre francúzsky dokument
Festival Hory a mesto v Bratislave ocenil deväť filmov, hlavná cena pre francúzsky dokument
Bratislava

FOTO V rebríčku medzi najkrajšími
Ladné krivky aj vyzývavé šaty: TOTO sú najkrajšie rosničky sveta! Nájdete medzi nimi aj svoju favoritku?
Zahraničné
Andrej Babiš
Babišova vláda pod paľbou Senátu: Odmietnutie záruk pre Ukrajinu podľa nich poškodzuje meno Česka
Zahraničné
Hrozí nevídaná eskalácia na
Hrozí nevídaná eskalácia na Blízkom východe: Do vojny proti Iránu majú vstúpiť ďalšie dva štáty!
Zahraničné
Horšie ako DOBYTOK! Tisíce
Horšie ako DOBYTOK! Tisíce Severokórejčanov pomáhajú Rusku: Žijú v kontajneroch so ŠVÁBMI a takmer bez mzdy
Zahraničné

"Zlých chlapov" jednoducho milujeme
Najsexi väzeň sveta: Policajná fotka mu priniesla modelingovú kariéru, ale... oveľa viac mu vzala!
Zahraniční prominenti
Gábor Boráros
Borárosa zadržali policajti: Jazdil bez vodičáku!
Domáci prominenti
Nikola Urbánková
Nikolka zo Sľubu aj o úskaliach detskej slávy: Z tohto je malej herečke niekedy SMUTNO!
Domáci prominenti
Exmarkizáčka pobúrila verejnosť: Nedá
Exmarkizáčka pobúrila verejnosť: Nedá očkovať svoje 3-mesačné dieťa!
Domáci prominenti

Zakázaná až do 60.
Zakázaná až do 60. rokov! TÁTO kniha o INTIMITE tvrdila, že jedna nesprávna myšlienka môže splodiť MONŠTRUM
Zaujímavosti
Pacientka obezitologičky Erika: Beriem
Pacientka obezitologičky Erika: Beriem lieky na chudnutie, je mi jedno, čo si kto myslí
vysetrenie.sk
Má červené oči a
Má červené oči a stojí pri mne! Zdravotníci odhalili NAJMRAZIVEJŠIE posledné slová, aké kedy v práci počuli
Zaujímavosti
Vyhoďte bielidlo! Odborník odhalil
Vyhoďte bielidlo! Odborník odhalil JEDNU vec z lekárne, ktorá vydezinfikuje vašu TOALETU lepšie a bezpečne
Zaujímavosti

Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk

Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!
Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!
Odloží sa odstrihnutie od ruskej ropy? Saková naznačuje zmenu, ktorá zásadne ovplyvní Slovensko!
Odloží sa odstrihnutie od ruskej ropy? Saková naznačuje zmenu, ktorá zásadne ovplyvní Slovensko!
Nájomné bývanie bude dostupnejšie: Štát chce pomôcť seniorom, rodičom aj mladým!
Nájomné bývanie bude dostupnejšie: Štát chce pomôcť seniorom, rodičom aj mladým!
Dostali ste už výpis z druhého piliera? Pozor, tieto dôležité veci si radšej skontrolujte!
Dostali ste už výpis z druhého piliera? Pozor, tieto dôležité veci si radšej skontrolujte!

Pred veľkým zápasom boj s časom: Calzona má súpera dôkladne naštudovaného, štart Škriniara otázny
Pred veľkým zápasom boj s časom: Calzona má súpera dôkladne naštudovaného, štart Škriniara otázny
MS vo futbale
VIDEO Budúca nástupkyňa Vlhovej? Mladulinká nádej slovenského lyžovania, o ktorej budeme ešte počuť
VIDEO Budúca nástupkyňa Vlhovej? Mladulinká nádej slovenského lyžovania, o ktorej budeme ešte počuť
Lyžovanie
VIDEO Pre Liptákov sa sezóna končí: Slovan najrýchlejším možným spôsobom ukončil sériu a postupuje
VIDEO Pre Liptákov sa sezóna končí: Slovan najrýchlejším možným spôsobom ukončil sériu a postupuje
Tipsport liga
VIDEO Fantastický hokej na Zemplíne: Nitra bojovným výkonom vyrovnala sériu a začína sa odznova
VIDEO Fantastický hokej na Zemplíne: Nitra bojovným výkonom vyrovnala sériu a začína sa odznova
Tipsport liga

TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
Správy
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Doprava
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
Novinky
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Doprava

Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Vyhorenie
Na Kariéra EXPO v Nitre merali zručnosti budúcnosti
Na Kariéra EXPO v Nitre merali zručnosti budúcnosti
Ľudské zdroje
Slováci sú online čoraz dlhšie: Štvrtina trávi na internete viac ako päť hodín denne
Slováci sú online čoraz dlhšie: Štvrtina trávi na internete viac ako päť hodín denne
Kariera.sk TS
Najväčšie klamstvá v životopisoch: HR ich prekukne za 10 sekúnd. Robíte ich aj vy?
Najväčšie klamstvá v životopisoch: HR ich prekukne za 10 sekúnd. Robíte ich aj vy?
CV a motivačný list

Veľkonočnú cviklu s chrenom pripravte podľa týchto pomerov. Bude výrazná, ale nie príliš ostrá.
Veľkonočnú cviklu s chrenom pripravte podľa týchto pomerov. Bude výrazná, ale nie príliš ostrá.
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Vajíčková tlačenka: Čo robiť, aby sa vám nerozpadla?
Vajíčková tlačenka: Čo robiť, aby sa vám nerozpadla?
Rady a tipy
Veľkonočný cviklový šalát
Veľkonočný cviklový šalát
Zeleninové šaláty

Čína prvýkrát nasadila „super torpédoborce“ v ostrej akcii: Type 055 ukázali silu pri Taiwane
Čína prvýkrát nasadila „super torpédoborce“ v ostrej akcii: Type 055 ukázali silu pri Taiwane
Armádne technológie
Vedci objavili proteín, ktorý riadi starnutie tela. Práve v ňom sa môže skrývať recept k dlhšiemu a zdravšiemu životu
Vedci objavili proteín, ktorý riadi starnutie tela. Práve v ňom sa môže skrývať recept k dlhšiemu a zdravšiemu životu
Veda a výskum
Lockheed Martin predstavil raketový odpaľovač GRIZZLY. Vyzerá ako obyčajný kontajner, no odpáli raketu AGM-114 Hellfire
Lockheed Martin predstavil raketový odpaľovač GRIZZLY. Vyzerá ako obyčajný kontajner, no odpáli raketu AGM-114 Hellfire
Armádne technológie
Google od základov zmení, ako funguje tvoj Android. Tvoj starý telefón bude výrazne rýchlejší
Google od základov zmení, ako funguje tvoj Android. Tvoj starý telefón bude výrazne rýchlejší
Android

Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!

Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Záhrada
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Recepty
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada
Čičmanská drevenica v rukách majstra: Dva roky svojpomocnej práce, ktoré stáli za to
Čičmanská drevenica v rukách majstra: Dva roky svojpomocnej práce, ktoré stáli za to
Stavba domu

Tieto ženy dokážu mužov poblázniť bez jediného slova: Vieme, čo je za tým
Partnerské vzťahy
Tieto ženy dokážu mužov poblázniť bez jediného slova: Vieme, čo je za tým
V rebríčku medzi najkrajšími
Zahraničné
Ladné krivky aj vyzývavé šaty: TOTO sú najkrajšie rosničky sveta! Nájdete medzi nimi aj svoju favoritku?
Nečakaná PREDPOVEĎ: Bratislavu má
Domáce
Nečakaná PREDPOVEĎ: Bratislavu má zasypať SNEH! Modely ukazujú až 40 cm v Malých Karpatoch
Hrozí nevídaná eskalácia na
Zahraničné
Hrozí nevídaná eskalácia na Blízkom východe: Do vojny proti Iránu majú vstúpiť ďalšie dva štáty!
Horšie ako DOBYTOK! Tisíce
Zahraničné
Horšie ako DOBYTOK! Tisíce Severokórejčanov pomáhajú Rusku: Žijú v kontajneroch so ŠVÁBMI a takmer bez mzdy

