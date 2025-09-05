Vedci identifikovali vek, kedy začína telo starnúť rýchlejšie: TAKTO môžete proces SPOMALIŤ

Aj keď sa hovorí, že starneme postupne, najnovšie vedecké dôkazy ukazujú niečo iné. Telo totiž nezreje plynulo ako víno, ale skôr v skokoch. A podľa novej štúdie má jeden z týchto skokov jasný zlomový bod.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Inšpekcia VARUJE pred ďalšou nebezpečnou hračkou: FOTO Vážne ohrozenie zdravia! Môže ju mať aj vaše dieťa
Rodičov prekabátil falošný syn: Zúfalé naliehanie a mobilný telefón v záchode ich pripravili o desaťtisíce!