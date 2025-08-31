Farmaceutka radí: TAKTO si vypnete pleť bez ihiel a zákrokov

Pamätáte si ten moment, keď ste sa pozreli do zrkadla a povedali si, že nejaké miesto na tvári by mohlo byť pevnejšie a niektorá vráska by tu nemusela byť? Prvé známky starnutia sú prirodzené. V dnešnej dobe existuje hneď viacero možností, ako ich zmierniť – od kozmetických procedúr, cez výživové doplnky až po domáce rituály krásy.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Špekulácie sa potvrdili: Ficova cesta do Číny má jasný bod programu, opätovné stretnutie s PUTINOM!
Čmeliak pripravil šoférku (50) takmer o život: Najskôr štípanec do nohy, potom stočila volant a ...
Policajný záťah v Trenčianskom kraji: Strešní klampiari z cudziny oberali seniorov o tisíce eur, prišlo OBVINENIE!