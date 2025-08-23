Cez priesmyk smrti až k pastierom na konci sveta: Gruzínsko je ako návrat v čase

GRUZÍNSKO - Cestovateľ Juraj Králik si pre svoju jarnú výpravu nevybral nič menšie ako Gruzínsko – krajinu s hlbokými tradíciami, surovou prírodou a pohostinnosťou, ktorá vám zmení pohľad na svet. V cestopise pre Dromedár opisuje nebezpečnú cestu cez priesmyk Abano Pass, stretnutia s miestnymi pastiermi, ale aj silu jednoduchého života, kde si vážite každé ráno, teplú sprchu a krajec čerstvého chleba.
