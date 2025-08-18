TOTO je najväčšia chyba, ktorú v menopauze robíte: Skoncujte s ňou!

Mnohé ženy prežívajú menopauzu ako obdobie fyzických aj emočných výziev. Z aktuálnych poznatkov sa zdá, že obmedzenie alebo úplné vynechanie alkoholu môže výrazne zmierniť jej symptómy a zlepšiť kvalitu života.
