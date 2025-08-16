Objavte krásu rakúskych jazier: Top 5 destinácií pre letné zážitky pri vode

RAKÚSKO sa nepýši len bohatou históriou a horskými oblasťami - v lete láka aj množstvom malebných jazier s priezračnou vodou a upravenými plážami. Stačí si zbaliť plavky a vyraziť. Či už plánujete rodinný výlet s deťmi alebo romantiku vo dvojici, uchvátia vás svojou prírodou a pestrými možnosťami oddychu i zábavy. Bonusom navyše je ich blízkosť k našim hraniciam.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
AKTUÁLNE Slovenskí politici reagujú na summit Trumpa s Putinom: Dohoda stále nie je na stole!