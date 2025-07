Dojemný odkaz z povaly: V toaletnej rolke sa skrývala tajná správa od malého dievčatka, ZÁVER vás dostane!

Odkaz pochádzal z roku 1989 od malého sedemročného dievčatka (Zdroj: X/@benandkellyshow)

NOTTINGHAM – Charlotte England-Blacková sa do nového domu v Nottinghame presťahovala pred piatimi mesiacmi. Pri renovácii natrafila na popísanú toaletnú rolku, ktorá skrývala tajný a dojímavý odkaz.

Odkaz pochádzal z roku 1989 od malého sedemročného dievčatka. Toaletnú rolku našla nová majiteľka na povale a s odkazom sa pochválila na sociálnych sieťach. Sedemročná Emma napísala pár viet pre nových majiteľov domu, informoval goodnewsnetwork.com.

Červenou fixou na rolke stálo: „Dúfam, že sa vám tu bude páčiť. Veľa lásky od kamarátky.“ Nová majiteľka zároveň zistila, že dievčatko sa volá Emma Waddingham. Narodená bola 4. februára 1982. Charlotte okamžite rozmýšľala, kde sa teraz asi Emma nachádza. Obrátila sa na komunitnú stránku na Facebooku aby ju vystopovala.

Prekvapivo ju našla do hodiny. „Ten odkaz tam hore (na povale pozn. red.) bol roky,“ uviedla Charlotte agentúre SWNS. „Objavili sme tam aj staré umývadlo, starožitnú čiapku a niekoľko starých overalov,“ dodala. Malá Emma má dnes 43 rokov, je vydatá, volá sa Smithová a stále žije v Nottinghame.

Prekvapivý záver však odhalila dnes už 43-ročná Emma. Na otázku, či si odkaz pamätá, povedala: „Nepamätám si, že som to urobila a prečo som si vybrala práve toaletný papier,“ dodala. Spomenula si však, že na miesto, kde bývali nezabudla. „Bolo to krásne miesto na strávenie tých rokov. V mojej spálni s bratmi som mala úžasnú tapetu,“ dodala s úsmevom. Nová majiteľka Charlotte pre agentúru upresnila, že toaletnú rolku na povalu opäť uloží. A to z jednoduchého dôvodu. Keď sa odsťahujú, chcú aby rovnaký odkaz našli aj ďalší majitelia.