Škandál na univerzite: FOTO Po intímnostiach s Ukrajincom nasledoval tvrdý trest – študentku vylúčili zo školy!

Dalianská polytechnická univerzita v severovýchodnej Číne čelí vlne kritiky po tom, čo verejne oznámila vylúčenie jednej zo svojich študentiek. Dôvodom bolo jej „nevhodné správanie“ s cudzincom, konkrétne s Ukrajincom, hráčom videohier, s ktorým mala mať intímny pomer. Podľa informácií denníka South China Morning Post sa univerzita odvolávala na poškodenie „národnej dôstojnosti“.

V oficiálnom vyhlásení univerzita zverejnila meno študentky a obvinila ju z narušenia morálnych zásad a poškodenia reputácie školy. Reakcie na čínskych sociálnych sieťach sú rozdielne– kým niektorí podporujú tvrdý postup školy a obviňujú mladé Číňanky z prílišného obdivu k cudzincom, iní označujú trest za neprimeraný a diskriminačný.

Podľa The New York Times kritici upozorňujú, že v prípadoch sexuálneho obťažovania na čínskych univerzitách páchateľom často hrozia miernejšie tresty. Odborníci zároveň odsudzujú zverejnenie identity študentky a verejné zosmiešnenie. „Ak v tomto prípade niekto skutočne poškodil národnú dôstojnosť, nebola to žena, ktorej bolo narušené právo na súkromie,“ napísala profesorka práva Čao Chung z Pekinskej univerzity. „Boli to internetoví moralisti a samotná inštitúcia, ktorá sa riadi zastaranými morálnymi pravidlami.“ Incident sa mal odohrať 16. decembra. Univerzita ho kvalifikovala ako porušenie vnútorného predpisu o „občianskej morálke“. Ten stanovuje, že „študenti, ktorí majú nevhodný kontakt s cudzincom a poškodia národnú dôstojnosť či povesť školy, môžu dostať pokarhanie alebo byť vylúčení podľa závažnosti skutku".