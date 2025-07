Chlieb z kobyliek zmiešaných s múčnymi červami a hubou vytvorený vedcami na boj proti globálnej potravinovej kríze FOTO

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Roman Hanc, Profimedia)

Podľa Technologického inštitútu v Monterrey v Mexiku sa očakáva, že počet obyvateľov sveta do roku 2050 prekročí 9,7 miliardy. Znamená to, že dopyt po potravinách by mal do tohto roku vzrásť približne o 60 percent. Z tohto dôvodu je na mieste zaoberať sa otázkami potravinovej bezpečnosti a hľadať potravinové kapacity v doteraz neštandardných zdrojoch. Ako informoval portál Need To Know, touto problematikou sa zaoberá aj inovatívny projekt „hmyzovej múky“, ktorý bol realizovaný na Fakulte inžinierstva a vied Technologického inštitútu v Monterrey v Mexiku. Viedla ho Celeste Ibarra-Herreraová, ktorá sa spolu so svojím tímom zameriava na ochranu planéty a zabezpečenie potravy pre budúcnosť. Výsledkom ich práce je múka z druhu kobyliek Sphenarium purpurascens, do ktorej primiešali červy larválneho štádia žltého múčneho chrobáka (Tenebrio molitor). Okrem toho obsahovala múka aj jedlú hubu, ktorá zlepšuje textúru, chuť chleba a zároveň mu pridáva výživovú hodnotu.

📣 #Entérate | Investigadora del Tec de Monterrey propone pan con insectos de alto valor nutricional para combatir crisis alimentariahttps://t.co/mtLTIUX9kg pic.twitter.com/X9z7zosl2F — Pop Kinema (@Popkinema) June 28, 2025

V porovnaní s tradičným chovom hospodárskych zvierat, generuje výroba tohto chleba nižšie emisie skleníkových plynov. Príprava si zároveň nevyžaduje veľa vody, pôdy a krmiva. Pre tlak na potravinové systémy sa Ibarra-Herreraová rozhodla vytvoriť efektívnu a udržateľnú alternatívu. Vybrala si hmyz s vysokým nutričným obsahom a nízkym environmentálnym dopadom. „Výroba jedného kilogramu hovädzieho mäsa vyžaduje približne osem kilogramov krmiva. Hmyz dosahuje rovnakú produkciu s použitím iba dvoch kilogramov, čím sa uvoľňujú cenné zdroje ako pôda a voda. Táto inovácia predstavuje konkrétnu príležitosť pre ľudí zlepšiť si každodennú stravu jednoduchým a dostupným spôsobom. Pracujeme na tom, aby ľudia konzumáciou tohto výrobku získali zdroj kvalitných bielkovín v porovnaní s tradičným chlebom. Cieľ je jasný: kreatívne čeliť blížiacemu sa nedostatku bielkovín tým, že ponúkneme udržateľné potraviny s lepšou výživnou hodnotou a zároveň sú príjemné pre spotrebiteľov. Tento chlieb predstavuje odvážny krok k zmene vnímania jedlého hmyzu a jeho integrácii do našej stravy známym a chutným spôsobom.“

Konzumácia hmyzu je hlboko zakorenenou kultúrnou tradíciou v rôznych regiónoch sveta. V Mexiku, kde sa výskum realizoval, ľudia tradične jedia kobylky, červy maguey, jumiles a escamoles. V krajine žije približne 500 z viac ako 1 600 druhov jedlého hmyzu, ktorého výskyt je zaznamenaný naprieč celým svetom. Na posúdenie akceptácie chleba v rôznych regiónoch a rozšírenie jeho dostupnosti bude potrebný širší výskum. „Integrácia potravín na báze hmyzu do našej stravy si vyžaduje čas a vzdelávanie, ale vďaka inováciám, efektívnej komunikácii a vytváraniu senzoricky príťažlivých produktov sme presvedčení, že ich normalizácia je možná, pričom využijeme nutričné a environmentálne výhody, ktoré ponúkajú,“ doplnila Ibarra-Herreraová.