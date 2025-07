Rýchlosť reči môže naznačiť stav vášho mozgu: Vedci zistili súvislosť so starnutím aj demenciou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images / Deagreez)

To, ako rýchlo alebo pomaly hovoríte, nemusí byť len otázkou temperamentu či kultúry. Nový výskum ukazuje, že tempo reči môže veľa prezradiť o zdraví vášho mozgu, uviedol portál Best Life Online. Podľa štúdie publikovanej v odbornom časopise Aging, Neuropsychology, and Cognition výskumníci z Univerzity v Toronte a zdravotného centra Baycrest, ktoré sa špecializuje na starostlivosť o seniorov, sledovali kognitívne schopnosti 125 zdravých dospelých vo veku od 18 do 85 rokov. Cieľom bolo zistiť, do akej miery súvisia problémy s hľadaním slov (teda schopnosť rýchlo si spomenúť na správne slovo) s rizikom kognitívneho úpadku a demencie.

Ako sa výskum uskutočnil

Účastníci absolvovali tri typy testov:

• Názvoslovná hra s obrázkami, počas ktorej museli odpovedať na otázky o zobrazených predmetoch, pričom v pozadí zneli rušivé slová.

• 60-sekundový opis zložitého obrázka, počas ktorého nástroj s umelou inteligenciou zaznamenával rýchlosť reči a počet prestávok.

• Štandardizované testy kognitívnych funkcií, ktoré posudzujú výkonné funkcie mozgu a iné mentálne schopnosti typicky ovplyvnené vekom.

Kľúčové zistenia

• Rýchlosť, s akou ľudia nachádzali správne slová, s vekom klesala.

• Samotná schopnosť pomenovať obrázok sa s vekom síce znižovala, no nebola priamo spojená so zhoršeným zdravím mozgu.

• Počet ani dĺžka páuz počas reči nesúviseli so stavom kognície.

• Najvýraznejší ukazovateľ? Celková rýchlosť reči – tá totiž úzko súvisela s výkonnosťou mozgových funkcií.

„Inými slovami, nie prestávky počas reči, ale rýchlosť hovorenia medzi nimi bola najvýraznejším ukazovateľom stavu mozgu,“ uvádza tlačová správa k štúdii. Vedci zároveň zdôrazňujú, že občasné váhanie pri hľadaní slov môže byť bežnou súčasťou starnutia a nemalo by sa automaticky považovať za príznak demencie.

Hovorenie ako nástroj včasnej diagnostiky?

„Naše výsledky naznačujú, že zmeny v rýchlosti hovorenia môžu odrážať zmeny v mozgu,“ hovorí hlavný autor štúdie Jed Meltzer, ktorý pôsobí ako kanadský výskumný predseda pre intervenčnú kognitívnu neurovedu v Baycreste. „Rýchlosť reči by sa preto mohla stať súčasťou štandardných kognitívnych vyšetrení, ktoré by pomohli skôr odhaliť riziko kognitívneho úpadku a lepšie podporiť zdravie mozgu u starších ľudí.“

Vedci však upozorňujú, že na definitívne potvrdenie súvislosti medzi tempom reči a kognitívnym úpadkom je potrebné dlhodobé sledovanie. Napriek tomu, že nové poznatky mierne spochybňujú význam problémov s hľadaním slov ako hlavného varovného signálu, Alzheimerova asociácia ich naďalej považuje za možný skorý príznak ochorenia.