Muž, ktorý strávil roky štúdiom prírodných katastrof, odhaľuje, aká je v skutočnosti pravdepodobná udalosť apokalyptickej úrovne

Teórie a predstavy o tom, kedy nastane koniec sveta, sa šíria od počiatku času, ale aká je pravdepodobnosť masového vyhynutia na Zemi? Podľa experta Anthonyho Finchuma existuje niekoľko vecí, ktoré by mohli vyhladiť ľudskú rasu, uviedol portál Lad Bible.

Ak ste nevideli filmy ako 2012 alebo San Andreas, možno ste nad katastrofickou globálnou udalosťou veľmi nepremýšľali. Ale nebojte sa, to sa všetko zmení.

Finchum má podcast s názvom Disastrous History , kde rodák z Nebrasky hovorí o pravdepodobnosti prírodných katastrof a o tom, ako sa na ne efektívne pripraviť. Tridsaťjedenročný americký tvorca obsahu má skúsenosti zo svojej kariéry záchranára a vyšetrovateľa požiarov, pričom sa podieľal na záchranných akciách počas hurikánov, tornád a požiarov.

Aká je pravdepodobnosť apokalyptickej udalosti?

Hoci sa tieto udalosti môžu diať izolovane v rôznych regiónoch sveta, Finchum hovoril o pravdepodobnosti, že to ukončí všetok život. „Takže na túto otázku je ťažké odpovedať. V praxi existuje len veľmi málo spôsobov, ako by sa mohla stať skutočná udalosť apokalyptickej úrovne,“ povedal pre Daily Mail.

V podstate by dosiahnutie obávanej apokalyptickej úrovne záviselo od mnohých faktorov. Finchum poznamenal: „Niečo ako obrovský hurikán alebo obrovský lesný požiar alebo niečo podobné je nemožné. Existujú horné limity sily takmer každej katastrofy založené na tom, čo dokáže zemská atmosféra zvládnuť z hľadiska počasia a podobných vecí.“

Čo by mohla byť udalosť apokalyptickej úrovne?

„Primárnymi (udalosťami, ktoré by mohli viesť ku koncu sveta) sú pandémia, dopad asteroidu, rozsiahla sopečná erupcia a neregulovaná zmena klímy,“ vysvetlil. Aby sa to však dalo považovať za apokalyptické, zopakoval, že „existuje mizivo malá šanca“, že sa to stane.

Hoci prežívanie týchto katastrof je „zlé“, Finchum sa snaží vzdelávať ľudí o tom, že sa dajú prežiť. „Zistil som, že rozdelenie týchto vecí na menšie a zvládnuteľné časti ich robí menej desivými, keď sa dejú, a dáva ľuďom spôsob, ako správne reagovať v stresovej situácii,“ povedal.

Ako zostať v bezpečí počas prírodných katastrof

V rozhovore pre publikáciu o prežití tornád, hurikánov, zemetrasení a požiarov poskytol niekoľko užitočných tipov. V prípade tornád ľuďom odporučil, aby sa uchýlili do suterénu alebo si postavili bunker v „najcentrálnejšej časti domu“, pričom v týchto situáciách sú kľúčové bariéry. Kľúčové je mať ľahkú, prenosnú nabíjačku, lekárničku a pevnú obuv.

Pokiaľ ide o hurikány, Finchum varoval pred prílivom búrok a záplavami a dodal, že by ste sa mali vyhýbať plážam, hoci pomáha, že čas varovania pred nimi je „taký dlhý“. Dostať sa do miestnosti bez okien je kľúčové, ale ak sa nedá zabrániť záplavám, vyjdite na najvyššie možné poschodie bez toho, ale nie na povalu, pretože by ste mohli zostať uväznení.

Odborník odporúča použiť nábytok ako úkryt v prípade zemetrasenia, pričom prioritou je ochrana hlavy a krku. V prípade lesných požiarov podcaster jednoducho odporučil „vypadnúť“ a pokúsiť sa opustiť budovu alebo oblasť, v ktorej horí. „Dym sa bude najprv hromadiť pozdĺž stropu a relatívne čistý vzduch bude stúpať dole, čo umožní rýchly a bezpečný únik,“ povedal o zakladaní požiarov a zároveň odporučil ľuďom, aby „odišli“, ak majú príkaz na evakuáciu v prípade lesných požiarov.