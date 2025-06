McDonald’s oslavuje 85 rokov: Od jediného stánku k celosvetovému fenoménu

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstockphotos.com)

Pred 85 rokmi bola otvorená prvá prevádzka McDonald's ako stánok rýchleho občerstvenia. Zo skromných začiatkov sa stala jedna z najziskovejších a najznámejších značiek na svete, uviedol portál Mirror. Vzhľadom na to, ako dobre sa týmto prevádzkam darí tam, kde iné zlyhali, sa tento reťazec nezaobíde bez kontroverzných udalostí. Od svojho vzniku realizovala spoločnosť McDo množstvo zmien a zákazníci zápasili v priebehu rokov s mnohými situáciami od obáv, že jedlo je pravdepodobne jedným z najnezdravších na svete, cez odstránenie najobľúbenejších položiek až po sexuálne škandály a vyrúbanie dažďových pralesov. McDonald's je však stále úspešný. Ako je na tom po 85 rokoch svojej existencie a aké sú jeho najznámejšie škandály?

Skromné začiatky

Prvá reštaurácia McDonald's vznikla 15. mája 1940 v Kalifornii. Otvorili ju dvaja bratia, Richard a Maurice McDonaldovci. Na začiatku nemala veľké finančné zázemie a išlo o jediný stánok s jedlom „carhop“. Spočiatku fungoval pod názvom „McDonald's Famous Barbecue“, ale bratia si čoskoro uvedomili, že ich hamburgery prevyšujú predaj ostatných položiek. To bol dôvod, prečo upustili od konceptu BBQ a zamerali sa na to, čo sa podobá nášmu modernému menu. Keď sa dvojica v roku 1952 presťahovala do novej veľkej budovy, úplne ju prepracovali a vyvinuli postupy, vďaka ktorým dokázali veľmi rýchlo predať jedlo čo najväčšiemu počtu ľudí. Stavba bola farebná a lesklá, pričom zaviedli rôzne techniky, ktoré spôsobili, že ľudia príliš dlho nevysedávali v prevádzke. Používali napríklad šálky v tvare kužeľa, zákazníci ich museli počas jedenia držať, preto sa nezabávali kávičkovaním. Studený interiér zas ľuďom zabránil, aby sa pohodlne usadili.

Kríza zamestnancov

Bratia McDonaldovci vytvorili spôsob, ako dosiahnuť obrovský zisk. V súčasnosti má ich reštaurácia najvyššie tržby zo všetkých na svete. Zrejme je to tak aj preto, lebo personál nemá najlepšie štandardy. V Spojenom kráľovstve spoločnosť do súčasnosti nevypláca svojim zamestnancom mzdu, ktorá by im zabezpečila živobytie. Väčšina pracovníkov je zamestnaná na základe zmluvy s nulovou pracovnou dobou. Znamená to nízke benefity, negarantovaný pracovný čas, hoci s určitým prvkom flexibility. Mnohí ľudia totiž rýchlo odchádzajú na iné pracovné miesta. Niektorí sú vystavení nepríjemným alebo nebezpečným útokom zákazníkov. Status podniku ako miesta, kde sa schádzajú ľudia v noci znamená, že niekde dochádza k mnohým bitkám. Personál McDonald's po prvý raz štrajkoval v roku 2017 a dostal najväčšie zvýšenie platov v histórii. Podľa denníka The Guardian mnohí zamestnanci medzitým nahlásili zneužívanie manažérmi.

Škandál sexuálneho obťažovania

Spoločnosť McDonald's čelí dramatickým právnym krokom po tom, čo sa ozval nespočetný počet zamestnancov, ktorí tvrdia, že medzi zamestnancami je „normou“ obchytkávanie a sexuálne narážky. Vyšetrovanie BBC v tomto reťazci zistilo, že v ňom existuje „toxická kultúra sexuálneho obťažovania, rasizmu a šikanovania“. V súvislosti s výsledkami vyšetrovania predvolali na výsluch v roku 2023 aj generálneho riaditeľa Alistaira Macrowa, ktorý sľúbil, že sa správou bude zaoberať a urobí zmeny. V tomto roku však došlo k opätovnému nárastu sťažností na obťažovanie. Bývalý zamestnanec povedal BBC, že odišiel po tom, ako bol šikanovaný pre svoje zdravotné postihnutie. Ďalší v rozhovore pre Mirror varoval potenciálnych záujemcov o prácu v spoločnosti. Na otázku, čo by povedal mladým ľuďom, ktorí uvažujú o práci v McDonald's, odpovedal: „Veľmi dobre si rozmyslite svoje rozhodnutie. Ak je to jediné miesto, kde môžete pracovať a potrebujete to, riskujte. Ale ak máte na stole akúkoľvek inú ponuku, nepracujte tam.“

V marci majiteľom McDonald's oznámili, že ak nebudú chrániť svojich zamestnancov pred zneužívaním, môžu čeliť právnym krokom. Jeden z bývalých manažérov bol obvinený z toho, že ponúkol zamestnancovi extra zmeny výmenou za sex. Spoločnosť však uviedla, že takéto tvrdenie nepripúšťa. „Ak by nám boli poskytnuté dostatočné informácie, zabezpečili by sme úplné vyšetrovanie. Každý prípad nevhodného správania a obťažovania podlieha rýchlemu vyšetreniu a opatreniam. Naše zameranie na elimináciu všetkých foriem obťažovania vedie novovytvorený tím. Pracuje rýchlym tempom a už zaviedol programy na zlepšenie ochrany a zvýšenie povedomia.“