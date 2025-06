„Ľudský detektor lži“ rieši diskusiu: Kto je lepší klamár, muži alebo ženy? VIDEO

Ilustračné foto (Zdroj: YouTube)

V seriáli Stan's Poker Face účinkuje Natasha Lyonneová, ktorá stvárňuje Charlie Caleovú a úspešne sa jej darí zistiť, kedy niekto klame. Ide síce o fiktívnu televíznu postavu, ale jej zručnosti využíva v reálnom živote bývalý policajt Steve Van Aperen. V minulosti pôsobil v austrálskom štáte Viktória, pracoval na 89 prípadoch vrážd a absolvoval policajný výcvik v Los Angeles, FBI a US Secret Service. V rozhovore pre 9Entertainment začal s riešením otázky: „Kto je lepší klamár, muži alebo ženy?“ a odpovedal okamžite. „Ženy sú lepšie klamárky, o tom niet pochýb. Existuje o tom jasný výskum. Sú oveľa lepšie v reči tela a v čítaní reči tela. Aj keď má žena o muža záujem, bude ho bombardovať signálmi správania, ktoré podvedome znamenajú záujem. Problémom je, že muži o tom často nemajú ani potuchy,“ pousmial sa Steve.

The 'human lie detector', Steve van Aperen, is breaking down the psychology of lies. #TMS7 pic.twitter.com/DAOnRvIweY — The Morning Show (@morningshowon7) May 29, 2019

Pokiaľ ide o to, kto klame častejšie, o tom sa dá diskutovať. Bývalý policajt vysvetlil, že bežnou mylnou predstavou ľudí o klamaní je, že si myslia, že pre všetkých platia rovnaké pravidlá správania. Preto sa mnohí domnievajú, že ak niekto preruší očný kontakt, tak klame. Ale nie vždy je to tak. Preto sa Steve v rámci svojho výcviku v FBI zaoberal základnou analýzou (baselining alebo benchmarking). Ide o postup, pri ktorom sa posudzuje bežné správanie jednotlivca a potom sa hľadajú odchýlky, ktoré naznačujú potenciálnu lož. U každého človeka je to iné. To však neznamená, že neexistujú niektoré spoločné témy. V 89 prípadoch vrážd, na ktorých pracoval, si všimol opakujúce sa signály, ktoré častejšie naznačovali, že niekto klame.

Do zoznamu sa dostal prílev zbytočnej slovnej vaty ako „um“ a „ah“, nedostatok osobných zámen vo svojom príbehu, zakrývanie tváre rukou, nedostatok emócií a mimiky. Možno si spomeniete na udalosť, keď takzvaný expert na reč tela na základe jedného paparazzi záberu prezradil, že sa slávny pár chystá rozviesť. Steve sa pamätá na to, keď ho kontaktoval istý časopis a predložil mu fotografiu Brada Pitta a Angeliny Jolie. „Spýtali sa ma: Čo vám táto fotografia ukazuje? Povedal som 'nič', pretože bola urobená v stotine sekundy. Ukázala mi, že sa v tom čase pozerali dvoma rôznymi smermi, to je všetko,“ spomína si. „Musím sa pozrieť na súvislosti. Učím spravodajské agentúry a detektívov z oddelenia vrážd nie o tom, ako postupovať na základe intuície, ale ako využívať neurovedu a ako porozumieť správaniu, aby sme hľadali nezrovnalosti v spomienkach na udalosti. Je tu veľa vedeckých poznatkov, ktoré sú základom. Nezaujíma ma názor, zaujímajú ma fakty,“ uzavrel Steve.

Pokiaľ ide o „prosociálne“ lži, ako napríklad, že sa vám páči darček (hoci sa vám v skutočnosti nepáči) alebo, že ste urobili domáce práce (hoci ste ich v skutočnosti neurobili), tak priznáva, že sa rozhodol tieto malé klamstvá neodhaľovať, aj keď má vnútorný pocit, že niečo nie je v poriadku. „Pozerám sa na zámer klamstva. Je to neškodná lož, nikto sa za ňu nedostane do skutočných problémov,“ povedal. Priznal, že sa dokonca niekedy ťažko identifikujú. „Keď sú dôsledky klamstva väčšie, tým viac sa dá o ňom hovoriť,“ vysvetlil Steve. Pokiaľ ide o to, či schopnosti Charlie Caleovej pri odhaľovaní lží v programe Poker Face majú Stevov súhlas, tak povedal, že áno.