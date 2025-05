Čínski vedci šokujú svet: Nový laser prečíta text veľkosti zrnka ryže aj z diaľky jedného kilometra!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images / Kolonko)

Vedci v Číne tvrdia, že vyvinuli nový typ laseru, ktorý dokáže čítať drobný text o veľkosti menšej ako zrnko ryže a to zo vzdialenosti 1,36 kilometra, uviedol portál The Sun. Bežné ďalekohľady by na takejto vzdialenosti dokázali rozoznať len objekty s veľkosťou približne 42 milimetrov. To je priveľa na to, aby bolo možné prečítať akýkoľvek jemný nápis. Nový čínsky systém však posúva hranice možného. Vďaka technológii aktívnej interferometrie intenzity dokáže rozlíšiť aj tie najmenšie detaily. „Počas vonkajších experimentov sa nám podarilo zobraziť milimetrové ciele vzdialené 1,36 km,“ uvádzajú autori štúdie.

Nový prístup prináša až 14-násobné zlepšenie rozlíšenia oproti limitom bežných teleskopov. Napriek futuristickým schopnostiam však má laser aj svoje obmedzenia. Aby systém fungoval, cieľ musí byť priamo osvetlený laserovým lúčom. To môže byť problém v situáciách, kde je dôležitá diskrétnosť, napríklad pri sledovaní bez toho, aby si to cieľ všimol. Vedci však vidia praktické využitie v iných oblastiach: archeológia – laser by mohol zobraziť starobylé nápisy na neprístupných skalách a ekológia – pomohol by monitorovať divokú prírodu bez fyzickej prítomnosti výskumníkov.

Tím pracuje aj na tom, aby sa dal systém lepšie ovládať. Teda presnejšie nasmerovať. Do budúcna plánujú integrovať umelú inteligenciu, ktorá by mohla ešte lepšie rekonštruovať obraz z laserového záznamu. Umelá inteligencia, známa aj ako AI, je druh softvéru, ktorý napodobňuje myslenie človeka. Na rozdiel od klasického programu, ktorý vykoná len príkazy, AI dokáže vyvodzovať závery a samostatne rozhodovať. Zatiaľ čo bežný budík vás ráno zobudí podľa nastavenia, AI by mohla sama zistiť, že máte dôležité stretnutie, nastaviť budík a zároveň navrhnúť trasu do práce. Aj keď niektorí odborníci varujú pred rizikom nekontrolovateľnej „superinteligentnej“ AI, svet technológií sa stále nevie zhodnúť, či nás čaká budúcnosť ako z filmu Terminator.