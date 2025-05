Tento zákerný hlavolam dostávali uchádzači o prácu v Googli: Poznáte správnu odpoveď?

Sídlo Google v New Yorku (Zdroj: TASR/AP Photo/Mark Lennihan, File)

SINGAPUR - Dostať sa do spoločnosti Google nie je len o diplomoch, dôležitú úlohu zohrávajú aj schopnosti riešiť problémy a rozmýšľať out of the box. Jeden z hlavných dôkazov je hlavolam, ktorý údajne dostávali kandidáti počas pracovných pohovorov. A kto ho nezvládol, ten mal jednoducho smolu.

O záhadnej úlohe pre uchádzačov o prácu u technologického giganta hovorí aj populárna tvorkyňa na sociálnej sieti TikTok Tanya Zakowichová, známa pod menom @pinkpencilmath, uviedol portál Indy100. „Ak nepoznáte väzenský hlavolam s klobúkmi, toto si zamilujete. Je to klasický logický chyták, ktorý sa často objavoval na pohovoroch do Googlu,“ hovorí vo videu.

O čo ide?

Štyria väzni stoja na schodisku a všetci sa dívajú rovnakým smerom. Väzeň číslo 4 je oddelený tehlovým múrom, takže nevidí nikoho pred sebou a nikto nevidí jeho.

• Väzeň 1 vidí väzňov 2 a 3.

• Väzeň 2 vidí iba väzňa 3.

• Väzni 3 a 4 nevidia nikoho.

Každý z nich má na hlave klobúk. Vedia, že sú len dva čierne a dva biele klobúky, ale nevedia, akú farbu majú práve tie ich. Pravidlá sú jednoduché, musíte nahlas povedať farbu svojho klobúka hneď, ako si ňou budete istí. Väzni sa nemôžu hýbať, pozerať dozadu ani si sňať klobúk. Otázka teda znie: Kto z nich prvý správne zakričí farbu svojho klobúka a prečo?

Odpoveď: Väzeň číslo 2

Logiku vysvetľuje portál Puzzles and Riddles. Ak by väzni 2 a 3 mali rovnakú farbu klobúkov, väzeň 1 by si vedel ľahko odvodiť farbu toho svojho, keďže pozná rozdelenie farieb. No ak mlčí, znamená to, že pred sebou vidí dve rôzne farby. Väzeň 2, ktorý vidí len väzňa 3, to chápe. Ak by mali rovnakú farbu, väzeň 1 by už dávno kričal. No keďže mlčí, vie, že väzeň číslo 2 má opačnú farbu ako väzeň 3. Preto môže s istotou zakričať správnu odpoveď ako prvý. Komentáre na sociálnych sieťach sa zhodli, väzeň 2 je správna odpoveď. Hoci niektorí tipovali aj na väzňa 4, ten podľa pravidiel nikoho nevidí, a teda nemá ako logicky odvodiť farbu svojho klobúka.