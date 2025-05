Tasmánsky tiger by sa mohol vrátiť do prírody do desiatich rokov, tvrdia vedci

Tasmánsky tiger (Zdroj: Profimedia)

Tím výskumníkov úspešne zmapoval celý genóm tylacína, každú jednu časť jeho genetického kódu, uviedol portál 9News. „Podarilo sa nám získať kompletnú genetickú informáciu o tasmánskom tigrovi, od začiatku až po koniec,“ vysvetlil vedúci projektu, profesor Andrew Pask. Vedci následne vytvorili kľúčové kmeňové bunky, ktoré umožňujú ďalšiu genetickú manipuláciu potrebnú na znovuvytvorenie tohto živočícha. Na „oživenie“ tylacína plánujú upraviť DNA jeho najbližšieho žijúceho príbuzného, malého vačkovca menom dunnart. Počas výskumu navyše vznikli nové technológie, ktoré majú okamžité využitie aj pri ochrane iných druhov vačkovcov.

Vakovlk (Zdroj: Profimedia)

Projekt podporuje 60 vedcov z Austrálie aj USA a jeho cieľom je nielen vrátiť tylacína do prírody, ale tiež obnoviť ekosystém, ktorého bol súčasťou. Odborníci z Poradného výboru pre návrat tylacína dnes navštívili laboratóriá, aby pomohli nastaviť ďalší postup a pripravili sa na možný návrat tohto symbolického druhu do rodnej Tasmánie, po prvýkrát od roku 1936. „Tylacín nie je len zviera, je to súčasť identity nášho regiónu,“ povedala predsedníčka výboru a starostka oblasti Derwent Valley, Michelle Dracoulisová. „Jeho obraz stále vidíte všade, v médiách, v marketingu. Vidieť priamo prácu, ktorá môže viesť k jeho návratu, je výnimočné. Je to až emotívne,“ dodala.