Výskumníkov uchvátil vzácny nález: FOTO Hotová morská príšera! To, čo našli v jej žalúdku, ich šokovalo

Do obchodu so suvenírmi v Seaside Aquarium v štáte Oregon zavítal zákazník s fotkou obrovskej mŕtvej ryby a ukázal ju personálu v nádeji, že mu pomôžu s identifikáciou. Asistentka manažéra Tiffany Bootheová pre portál USA Today uviedla: „Keď nám ukázal fotografiu, bol to taký čerstvý, veľký exemplár, že sme si povedali: Super, ideme ho vyzdvihnúť. V našej oblasti sa ich ročne objaví asi pol tucta. Nevyzerá ako veľmi priateľská ryba a keby som ju videla živú, nedotkla by som sa jej." Veľké, asi jeden a pol metrové zviera odborníci definovali ako alepisaurus ferox, ktoré žije viac ako kilometer pod hladinou oceánu. Podľa Národného oceánografického a atmosférického úradu (NOAA) zrejme uprednostňuje teplejšie vody, ale je známe, že migruje až do Beringovho mora. Bootheová uviedla, má „želatínové mäso, po ktorom sa čajky úplne bláznia“ a doplnila, že je zvyčajne ťažké objaviť ju v neporušenom stave.

Tieto ryby majú naozaj veľmi pomalý tráviaci systém, čo znamená, že roztrhnutím obsahu žalúdka možno odhaliť ich posledné jedlo od celých rýb až po chobotnice a veci, ktoré by odborníci bežne nevideli. Zamestnanci akvária urobili po jej vyzdvihnutí z pobrežia analýzu potravy a na sociálnej sieti sa podelili o krvavé detaily. V žalúdku živočícha totiž našli niekoľko pozostatkov chobotníc a najmenej tri celé ryby. „Je to ryba, ktorú by ste na pobreží Oregonu nečakali. Ich krásne veľké oči, ostré tesáky a hadie telo ju odlišujú od väčšiny ostatných žijúcich na severozápade Tichého oceánu,“ uviedli predstavitelia akvária na Facebooku. Odborníci zároveň priznali, že o alepisaurus ferox toho vedia naozaj málo.

Tím akvária sa viac zaujímal o to, čím sa tieto ryby živia a poznamenal, že nie sú nijako zvlášť „vyberavé.“ Známe sú tým, že si pochutnávajú na viac ako 90 rôznych druhoch morských živočíchov a čo je desivé, dokážu sa požierať aj navzájom a konzumujú aj odpadky znečisťujúce oceány, ako sú plasty. „Skúmaním, čo tento druh žerie, môžu vedci lepšie pochopiť, ako sa v priebehu času mení morská potravinová sieť. Môže to tiež pomôcť pochopiť zmeny v potravinovej sieti spôsobené udalosťami, ako sú El Niño alebo La Niña.“ Podľa NOAA je tento druh známy ako „ryby zo súmračnej zóny“, pretože lovia v obrovských hĺbkach, dorastajú až do dĺžky dva metre a vážia aj okolo deviatich kilogramov. Môžu sa tiež pochváliť vedeckým rodovým menom hodným dinosaura Alepisaurus, čo znamená „jašter bez šupín“.