Štúdia odhalila šokujúcu vlastnosť bohatých ľudí: V TOMTO sa od chudobných líšia! A netýka sa to peňazí

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Štúdia skúmala dobré správanie, ochotu a štedrosť ľudí pri pomoci druhým a to, či vykonávali nejakú dobrovoľnícku prácu alebo sa zapájali do charitatívnych aktivít. „Bez ohľadu na spôsob skúmania sme zistili vzťah medzi vyššou spoločenskou triedou a väčšou prosociálnosťou, teda správaním zameraným na prospech iných,“ povedal profesor Paul van Lange z Vrije University v Amsterdame pre denník The Times. „Aj keď je jav, že vyššie spoločenské vrstvy sú prosociálnejšie, málo výrazný, je pomerne ustálený v rôznych vekových skupinách ľudí. Rovnako ako to, či je spoločenská trieda založená na ich presvedčení alebo na objektívnych ukazovateľoch, ktoré sa bežne používajú vo výskume,“ napísali vedci.

(Zdroj: Getty Images)

Než si niekto pomyslí, že ľudia v iných daňových pásmach nie sú štedrí či láskaví, štúdia zistila, že ich túžba pomáhať druhým sa veľmi nelíšila. Odlišovalo sa len to, koľko mohli dať a ich schopnosť dávať. No hoci sa bohatí ľudia môžu javiť ako štedrejší, úmysel ich darcovských činov môže byť vypočítavý. „Je možné, že vyššie sociálne vrstvy sa trochu viac zameriavajú na budovanie reputácie, ktorú môžu nadobudnúť z foriem pomoci verejnosti a zo štedrosti,“ vysvetlil Lange.