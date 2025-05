VIDEO Ženích lusknutím prstov zmaril neveste veľký deň: Ľudia zúria, chcú zrušiť TÚTO svadobnú tradíciu!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Tom Merton)

USA - Ženíchovi stačia aj dve sekundy na to, aby svojej novej manželke pokazil jej deň D. V zahraničí si totiž strkajú hlavu do svadobnej torty. Tradícia ničenia svadobného dezertu má pritom pôvod v starovekom Ríme. V súčasnosti má však podobu nevkusného zvyku, ktorý môže ľahko zmeniť každý krásny svadobný deň na deň skazy. Na vlastnej koži sa o tom presvedčila aj táto nevesta.

V minulosti si nevesty po vyrieknutí sľubu nechávali nad hlavami rozmrviť jačmenný koláč, čo malo znamenať dominanciu muža a prísľub plodenia nového pokolenia, uviedol denník New York Post na základe slov odborníkov. V tom čase sa na tom zúčastňovali aj nevesty v severoanglickej oblasti Yorkshire, ktoré to však vzali do vlastných rúk. „Po ochutnaní koláča si zvyšný kus hodili nad hlavu na znak začiatku manželského života bez pokušenia túžby po inom mužovi,“ vysvetlili znalci. „V stredovekom Anglicku sa potom novomanželia o svoj prvý bozk delili nad hromadou buchiet, aby si zaručili bohatú budúcnosť,“ uviedli.

V súčasnosti sa však podľa reakcií ľudí zdá, že jediné, čo môže táto tradícia zaručiť, sú manželské problémy od prvého svadobného dňa. Zábery obdobného nemiestneho žartu mali na sociálnej sieti X viac ako 20 miliónov vzhliadnutí a rozprúdili hnev medzi internetovými používateľmi. „Nič nehovorí navždy viac, ako zhodenie partnera v prvý deň manželstva. Slušný začiatok,“ utrúsil sarkastický kritik.

Ženích totiž strčil neveste hlavu do svadobnej torty zjavne bez toho, aby sa na dodržaní tohto zvyku vopred dohodli. Jej výraz tváre hovoril za všetko. „Dúfajme, že sa rýchlo vydala cestou anulovania manželstva,“ poznamenal divák. „Najväčším výstražným prstom je, okrem toho, že to vôbec urobil, jeho neschopnosť vidieť, že je z toho znepokojená,“ napísal rovnako ďalší komentátor. „Prečo táto tradícia vôbec existuje? Je to plytvanie jedlom a navyše, ponižovanie druhého nikdy nie je zábavné,“ poznamenalo ďalšie súcitné srdce.

And they lived happily and ever after… pic.twitter.com/FKo0F0jOUC — Restricted Vids (@RestrictedVids) April 7, 2025

Ďalšiu nevestu zase vyzvali, aby podala žiadosť o rozvod po tom, ako zdieľala na sociálnej sieti TikTok video, v ktorom jej manžel vrazil do tváre svadobnú tortu. Iná sa zas vyrútila z hostiny s maslovým krémom na tvári a v slzách po tom, čo utrpela podobnú hanbu z rúk svojho manžela plných cukroviniek. „Toto mal byť najšťastnejší deň nášho života a on ma pred všetkými zahanbil pre nejaký žart, o ktorom vedel, že ho neznášam,“ napísala na sociálnu sieť a fórum Reddit. „A nielen to, zničil tortu za 500 dolárov,“ uviedla s tým, že jej zničil aj účes a šaty. „Torta bola všade,“ dodala.