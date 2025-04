Veterána (74) zasiahol blesk, takmer pol hodiny bol mŕtvy: Dôležitý odkaz pre ľudstvo!

(Zdroj: Facebook/Dannion Brinkley/Getty Images)

Šanca, že vás zasiahne blesk, je menšia ako jedna z milióna. Presne to sa však v roku 1975 stalo americkému mariňákovi a podnikateľovi Dannionovi Brinkleymu. "Blesk mi vošiel do boku hlavy nad uchom a prešiel po chrbtici,” uviedol dnes 74-ročný muž pre portál 8newsnow. “Vyhodilo ma do vzduchu, videl som strop. Potom ma blesk zasiahol zase, ohnivá guľa prešla miestnosťou a oslepila ma. Cítil som, akoby som horel, akoby som bol v plameňoch. Bol som úplne paralyzovaný," prezradil ďalej. Keď ho odviezla sanitka a lekári ho vyhlásili za mŕtveho, takmer o 30 minút neskôr sa zobudil v nemocničnej márnici. Pri opise toho, čo sa mu stalo, keď mu prestalo biť srdce, veterán popísal, čo by mnohí ľudia očakávajú, keď človek zomrie: videl svetlo a celý život sa mu prehrával pred očami.

Brinkley sa naučil opäť chodiť dva roky po tomto incidente. Tým sa však jeho skúsenosť so smrťou neskončila. O viac ako desať rokov neskôr, keď podstúpil operáciu srdca, znovu čelil smrti. Na zadnej strane svojej prvej knihy „Zachránený svetlom“ vysvetlil, že počas druhého stretnutia so smrťou sa znovu stretol so svojimi strážnymi Anjelmi a naučil sa, ako používať svoje nové duchovné dary na pomoc umierajúcim a zúfalým. Hoci narazil na mnoho skeptikov a pochybovačov, jeho stretnutia so smrťou majú niečo do seba. "Existujú prejavy normálnej a takmer normálnej mozgovej aktivity, ktoré sme zdokumentovali hodinu po resuscitácii,“ povedal docent medicíny Sam Parnia z NYU Langone Health pre denník New York Post. "Podarilo sa nám preukázať markery jasného vedomia a dokázali sme zistiť, že tieto zážitky sú jedinečné a univerzálne. Líšia sa od snov, ilúzií a bludov,“ dodal s odkazom na správu Grossmanovej lekárskej fakulty NYU.

Keďže Brinkley dostal v živote viacero šancí, využíva svoj príbeh na to, aby inšpiroval ostatných. Svoj čas trávi poradenstvom pre nevyliečiteľne chorých pacientov a svojich kolegov veteránov povzbudzuje, aby sa nebáli smrti. A ako sa po tom všetkom Brinkley stavia k posmrtnému životu? "Nikto v skutočnosti neumiera. Nikdy sa to nestane. Nie je to súčasťou podstaty reality, nie je to tak,“ povedal.