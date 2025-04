Jediný DNA test Victorii obrátil život naruby: Nechutná pravda o biologickom otcovi! A čo prišlo potom...

(Zdroj: YouTube/thismorning)

DNA test odhalil v rodine Victorie Hillovej obrovské tajomstvo. Okrem iného zistila napríklad aj to, že jej bývalý priateľ bol v skutočnosti jej nevlastný brat. „Poslal mi snímku obrazovky, na ktorej stálo: 'Ty si moja sestra,'“ vysvetlila zhrozená mama dvoch detí z Connecticutu v britskej relácii ITV This Morning. „Ohromujúce na tom bolo to, že keď mi poslal snímku obrazovky, v telefóne mi zo firmy na DNA testy prišlo oznámenie, že mám nového nevlastného súrodenca,“ pokračovala Hillová, ktorá sa dozvedela, že bola počatá prostredníctvom podvodu s plodnosťou. Právnická fakulta Univerzity v San Diegu pritom uvádza, že úmyselný čin uvedenia nepravdivých údajov o zdroji spermií, vajíčok alebo embryí použitých na liečbu neplodnosti je podľa štátnych zákonov o podvodoch s plodnosťou zakázaný.

Toto protiprávne konanie nie je v súčasnosti uznané za federálny trestný čin, ale zároveň nebráni obetiam, aby sa postarali o spravodlivosť. Napríklad 36-ročná Newyorčanka Morgan Hellquistová nedávno zažalovala špecialistu na plodnosť a gynekológa z Rochestru, Morrisa Wortmana, informoval denník New York Post. Koncom 80. rokov minulého storočia totiž z pozície poskytovateľa zdravotnej starostlivosti umelo oplodnil jej matku svojimi spermiami. „On celý čas vedel, kto je, ja som to nevedela,“ uviedla zdrvená žena. „Vzal mi možnosť voľby.“ V ďalšom prípade sa 40-ročná Jacoba Ballardová z Indiany dozvedela, že aj ona má viac ako 94 nevlastných súrodencov kvôli údajnému podvodu, ktorého sa dopustil lekár Donald Cline. Krutú pravdu o svojom pôvode odhalila v dokumentárnom filme „Our Father“ (Náš otec) z roku 2022 na Netflixe. Aj tieto prípady boli odhalené prostredníctvom virtuálnej databázy genetických testov 23andMe.

A top fertility doctor had a sickening secret: he was using his own sperm. Decades later, his “children” came together to pursue justice — this is how they broke the news to their fourteenth (!) sibling.



Our Father is now on Netflix. pic.twitter.com/THtHW2W7O3 — Netflix (@netflix) May 11, 2022

Hillová pôvodne predložila spoločnosti vzorku slín, v ktorej žiadala o zdravotné informácie, pretože mala viacero zdravotných problémov. „Nikdy by mi nenapadlo, že sa dozviem toto všetko,“ povedala moderátorom relácie. „Dostala som informácie. Veľmi rýchlo som sa išla pozrieť na zdravotné údaje a videla som, že mi vyskočili nejakí nevlastní súrodenci. Zamietla som to a myslela si, že je to omyl.“ K Hillovej veľkému rozčarovaniu však mala stránka pravdu. „Stále mi chodili správy od ženy, o ktorej som neskôr zistila, že je moja nevlastná sestra,“ spomína si a pamätá sa aj na to, ako sa jej táto neznáma žena spýtala, či navštevovala jej matka kliniku Yale Fertility Clinic. Práve táto otázka spustila v hlave Hillovej pochybnosti. „Keď to povedala, upútalo to moju pozornosť a poskytla mi zvyšné informácie. Matkin lekár pre liečbu neplodnosti je v skutočnosti môj biologický otec.“

Túto etapu svojho života označila za surreálnu. „Chvíľu trvalo, kým sa to ustálilo,“ priznala a vysvetlila, že sa spojila s približne 25 svojimi nevlastnými súrodencami. „Musím povedať, že keď som vyrastala, cítila som, že časť mňa je iná alebo vzdialená. S otcom sme vtipkovali, že jediné, čo máme podobné, sú naše ruky. Nejakým zvláštnym spôsobom to do seba zapadlo. Ale zdalo sa mi to príliš bizarné. Mojim otcom nie je otec, ktorého som poznala, ale lekár mojej matky, ku ktorému chodila viac ako osem rokov, keď sa snažila otehotnieť,“ poznamenala Hillová. „Ona o tom tiež nevedela,“ povedala o svojej mame, ktorá zomrela vo februári. Hillová však bola veľmi znepokojená, keď oznámila šokujúcu správu svojím starým priateľom, vrátane kamaráta a bývalého priateľa zo strednej školy, z ktorého sa vykľul jej nevlastný brat. „Jeho matka mu nedávno povedala, že aj ona chodila do Yale Fertility Clinic.“ Neskôr sa potvrdilo, že bývalí partneri sú v skutočnosti príbuzní.