Chyby, ktoré vás môžu stáť peniaze aj nervy: Hotelová recepčná varuje pred najväčšími prehreškami hostí!

Ilustračné foto (Zdroj: Gety Images)

Podľa hotelovej recepčnej, ktorá svoje skúsenosti zdieľala na TikToku, existuje osem zásadných pravidiel, na ktoré by si mal dať pozor každý hosť. Niektoré z nich sú očividné, iné vás môžu prekvapiť. „Pracujem na recepcii hotela a tu sú veci, ktoré by ste nikdy nemali robiť počas pobytu,“ uviedla žena vystupujúca pod menom @mamafromarkansas. Prvým problémom je príchod v nesprávny dátum. „Neukazujte sa deň po vašej rezervácii s tým, že sa idete ubytovať. Vaša rezervácia už neexistuje,“ vysvetlila. Druhým častým omylom je rezervácia cez tretiu stranu. „Ak si zarezervujete pobyt cez sprostredkovateľa, hotel nemôže upravovať vašu rezerváciu. Ak sa niečo pokazí, musíte to riešiť cez nich, nie s nami,“ upozornila.

Tretím problémom je zlá rezervácia termínu. „Ak si sami zarezervujete nesprávne dátumy, neobviňujte z toho personál hotela. Potvrdenie dostanete e-mailom, takže ak si to neoveríte, je to vaša chyba,“ zdôraznila. Zabudnite tiež na opakované kontrolovanie dostupnosti. „Ak vám povieme, že v daný deň nemáme voľné izby, nepýtajte sa na to ešte štyrikrát. Pozriem sa na obrazovku a ak tam nič nie je, tak to jednoducho nemáme,“ povedala. Piatym problémom je nevhodné správanie detí na hotelových akciách. „Prosím, neberte svoje deti na akciu, ak ich plánujete nechať pobehovať po hoteli a ničiť veci, zatiaľ čo sa vy zabávate v bare,“ upozornila.

Šiesta chyba je písanie zlej recenzie bez oznámenia problému hotelu. „Ak máte s niečím problém, povedzte nám to. Ak odídete bez slova a napíšete zlú recenziu, nedali ste nám šancu situáciu vyriešiť,“ vysvetlila recepčná. Ďalšia rada sa týka kontroly vybavenia hotela pred rezerváciou. „Neobjednávajte si pobyt bez toho, aby ste si overili, čo hotel ponúka. Ak hľadáte bazén a hotel ho nemá, je to vaša chyba, nie naša,“ podotkla. Napokon upozornila na storno podmienky. „Ak zavoláte v deň vašej rezervácie a chcete ju zrušiť, bude vám účtovaný storno poplatok. Pravidlá platia pre všetkých, nikto nie je výnimkou,“ zdôraznila. Ak sa teda chcete vyhnúť zbytočným komplikáciám, oplatí sa dôkladne si prečítať podmienky rezervácie, dodržiavať pravidlá hotela a komunikovať s personálom včas.