Blondínka (26) šokovala internet: Míňa tisíce eur, aby vyzerala dokonale na rande s väzňom! Ľudia nechápu

(Zdroj: TikTok/saffronmariexx)

Dvadsaťšesťročná Saffron Boswellová zo Spojeného kráľovstva je ochotná urobiť čokoľvek, aby vyzerala dokonale – dokonca aj na virtuálnych rande so svojím priateľom Lukeom, ktorý je za mrežami. Každoročne investuje desiatky tisíc dolárov do botoxu, výplní pier, tetovania obočia, predlžovania vlasov či umelých mihalníc. „Pomáha to, aby to bolo vzrušujúce,“ povedala, informuje denník New York Post. „Pravidelne absolvujem procedúry, ako sú botox a posilňovače pleti.“

Jej priateľ, 39-ročný Luke, si už viac ako tri roky odpykáva trest za nenásilný trestný čin. Boswellová s ním udržiava vzťah už osem rokov a dúfa, že ho čoskoro prepustia. Napriek občasným problémom ich vzťah prežil aj rozchod, po ktorom sa opäť dali dokopy. „Snažili sme sa to ukončiť, ale uvedomili sme si, že nemôžeme byť jeden bez druhého,“ priznala. Jej posadnutosť dokonalým vzhľadom sa stala virálnym hitom na sociálnych sieťach, kde zdieľa svoje premeny a prípravy na stretnutia s partnerom. Kritici na sociálnych sieťach však nešetria komentármi, v ktorých tvrdia, že míňa peniaze na nesprávnu osobu.

Boswellová si z nich však nič nerobí. „Myslím, že takí ľudia sú neuveriteľne malomyseľní,“ odkázala im. Podľa nej sú estetické úpravy nielen o vzhľade, ale aj o psychickej pohode. „Investujem do seba a pomáha mi to cítiť sa dobre,“ vysvetlila. Svoje procedúry si dokonca načasovala tak, aby vyzerala perfektne pred osobnými návštevami. „Dokonca som raz zrušila návštevu, pretože mi kaderníčka preložila termín na ten istý deň. Nemohla som ísť bez upraveného obočia,“ priznala.

Na rande, či už osobné alebo virtuálne, sa pripravuje do najmenších detailov. „Zvyčajne idem ku kaderníčke, nalíčim sa, vyberiem si pekný outfit a použijem parfum. Potom postavím statív a zapnem FaceTime,“ popísala svoj rituál. Tvrdí, že aj keď sú videohovory uvoľnenejšie, stále chce vyzerať čo najlepšie. „Ak by som celý deň zostala v pyžame, cítila by som sa zle,“ dodala. Luke si jej snahu veľmi váži. „Vždy mi pochváli môj vzhľad,“ povedala Boswellová. „Odkedy sme sa stretli, bol na to zvyknutý, takže pre neho je to normálne.“ Jej príbeh dokazuje, že láska nepozná hranice – a už vôbec nie tie finančné. Ročne totiž za kozmetické úpravy či nákupy outfitov minie neuveriteľných 39-tisíc dolárov (35-tisíc eur).