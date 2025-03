Hrôza na palube lietadla: VIDEO Sedadlá sa po vzlete začali... Cestujúcim k infarktu veľa nechýbalo!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Cestujúci Daksh Sethi zažil počas letu z Naí Dillí do Lucknow desivý moment, keď sa jeho sedadlo spolu s ďalšími dvoma začalo nekontrolovateľne hojdať, uviedol portál Hindustan Times. „Keď sa to stalo prvýkrát, bol to strašný pocit. Nikdy som nič také nezažil,“ napísal v popise videa, ktoré zachytil jeden z pasažierov a ktoré sa rýchlo rozšírilo po sociálnych sieťach. K incidentu došlo krátko po vzlete, pričom nešlo o dôsledok turbulencií. Podľa predbežných zistení došlo k zlyhaniu uzamykacieho mechanizmu sedadiel. Video, ktoré Sethi zverejnil 18. marca, zachytáva, ako sa spolu s ďalšími dvoma cestujúcimi v rade trasú na uvoľnených sedadlách.

Letecká spoločnosť IndiGo, najväčší nízkonákladový dopravca v Indii, sa k situácii vyjadrila v teraz skrytom komentári na Instagrame, informuje portál The Tribune. „Zjavne išlo o anomáliu, veľmi neobvyklý jav, pretože tieto sedadlá majú uzamykací mechanizmus,“ uviedol hovorca aerolínií. Sethi opísal svoju skúsenosť ako „pocit voľného pádu v lietajúcom lietadle“ a priznal, že ho to vydesilo na smrť. „Všetci boli pohltení tým, čo robili, keď sa zrazu tri sedadlá prudko vrátili späť. Nebol to vôbec dobrý pocit, bolo to ako mini infarkt,“ spomína otrasený cestujúci.

Letušky na situáciu zareagovali okamžite a presunuli cestujúcich na iné voľné miesta. „Úprimne sa ospravedlňujeme za vašu skúsenosť na palube,“ uviedli predstavitelia IndiGo s tým, že bezpečnosť a pohodlie zákazníkov sú pre nich najvyššou prioritou.