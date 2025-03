Kedy kúpiť najlacnejšie letenky: Utorok večer je len mýtus, pravda je iná

BRATISLAVA - Najvýhodnejšie letenky možno kúpiť vtedy, keď sa cestujúci nefixuje na určitý dátum a miesto a kupuje ich vtedy a tam, kde sa to práve oplatí. Poradil to online predajca leteniek Kiwi.com. Najlacnejšie letenky pritom podľa analýzy rezervácií za minulý rok cestujúci kupovali v piatok v noci v čase od polnoci do ôsmej rána.