Žena prezradila, ako s partnerom spávajú: Ľudia si jej metódu nevedia vynachváliť, dokáže zachrániť vzťah!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Kacie, ktorá so svojím priateľom Christianom pravidelne zdieľa zábavné a emotívne videá o ich vzťahu, nedávno prekvapila internet svojím spánkovým režimom. V jednom zo svojich virálnych videí ukázala, ako žije so svojím partnerom v oddelených spálňach. Kacie spáva v prvej izbe, ktorá je útulná a dievčensky zariadená a Christian zase v druhej, s jednoduchým a minimalistickým nábytkom bez výrazných dekorácií. Toto video, ktoré si pozrelo viac než päť miliónov divákov, vyvolalo búrlivú diskusiu. Zatiaľ čo niektorí sa podelili o svoje skúsenosti a tvrdili, že spanie v oddelených izbách zlepšuje kvalitu vzťahu, iní to považovali za nepredstaviteľné. „Ja a môj partner spíme spolu. Ako to funguje s oddelenými spálňami v milostnom živote?“ napísala jedna používateľka. Ďalšia komentujúca súhlasila: „Chápem potrebu vlastného priestoru, ale ja budem vždy spať v jednej posteli so svojím mužom.“

Na druhej strane sa našli desiatky ľudí, ktorí tvrdia, že spanie v oddelených izbách je zdravé, najmä pre páry, kde jeden z partnerov chrápe, veľa sa v noci prehadzuje alebo majú rozdielne pracovné rozvrhy. „Áno, máme oddelené postele a spánok sa nám výrazne zlepšil!“ podelila sa o svoju skúsenosť jedna používateľka. „Môj partner chrápe neskutočne hlasno a v posteli sa hádže ako ryba, takže sa pri ňom sotva vyspím. Nechápem, prečo toľkých ľudí toto riešenie pohoršuje,“ dodala. „Toto by malo byť viac normalizované! Je to zdravé – stále sa milujete, ale zároveň máte aj svoj vlastný priestor. Nemusíte robiť všetko spolu,“ vyjadril sa ďalší komentujúci. Niektorí používatelia dodali, že ich rodičia, ktorí prežili desaťročia šťastného manželstva, vždy spali v oddelených izbách. „Je to najlepšia vec, ktorú som pre náš vzťah urobil,“ priznal sa jeden komentujúci.

Iný muž súhlasil, že rozhodnutie mať oddelené izby so svojou priateľkou po 13 rokoch vzťahu je niečo, čo by určite odporučil. Ďalší vyjadrili nadšenie z tejto myšlienky, pretože si môžu prispôsobiť svoje vlastné priestory, pričom si užívajú spoločné noci, a samozrejme, takéto rozdelenie izieb robí „noci na pohovke“ po hádkach oveľa pohodlnejšími. Aj napriek tomu, že táto spánková metóda nepresvedčila všetkých, výskum spoločnosti Naturepedic naznačuje, že môže byť skutočne prospešná. Podľa štúdie páry, ktoré majú svoje vlastné izby, si užívajú lepšiu kvalitu spánku a sú menej vystavené stresu.