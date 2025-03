Muž vymyslel GENIÁLNU pomstu na telefónneho podvodníka: Jednoduchá metóda! Ľudia mu tlieskajú

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Muž, ktorý sa stal terčom telefonického podvodu, sa odmietol stať obeťou. Namiesto toho sa pustil do nezvyčajného a dômyselného protiútoku. O svoju metódu sa podelil na sociálnej sieti, kde sa stretol so slovami chvály, ale aj kritikou.

Na diskusnom fóre Reddit sa nemenovaný muž podelil o príbeh, ako sa ho neznámy volajúci pokúsil presvedčiť, že vyhral obrovskú sumu peňazí. Keď podvodníka požiadal, aby mu povedal jeho meno, podvodník sa opakovane mýlil. „Smial som sa mu a nakoniec mi zložil,“ opísal svoju skúsenosť. To však bol len začiatok. Namiesto toho, aby na hovor zabudol, začal podvodníka obťažovať viac ako 100 telefonátmi v priebehu jednej hodiny. „Občas zdvihol, kričal na mňa a prosil, aby som prestal volať, ale ja som neprestal. Dokonca som si jeho číslo uložil, aby som mu mohol volať aj v budúcnosti,“ priznal sa so škodoradostným uspokojením.

(Zdroj: Getty Images)

Jeho neobvyklá odplata inšpirovala aj ďalších používateľov fóra, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti. Jeden z komentujúcich navrhol zverejniť falošný inzerát na konkurz do filmu Star Wars s jeho telefónnym číslom a požiadať uchádzačov, aby hovorili jazykom Wookieeov. „Možno som to už raz niekomu urobil... a viem, že mu volali,“ priznal anonymný komentujúci. Ďalší používateľ sa pochválil, že sa pomstil známemu, ktorý mu zo žartu volal v noci ako falošný policajt. „Dal som inzerát do novín, že predáva svoje auto a iné veci za smiešne nízke ceny. Telefón mu začal zvoniť ešte kým spal – a to bol len začiatok jeho problémov.“

Niekto iný prišiel s ešte drastickejším nápadom: prihlásiť podvodníka na rôzne spamovacie zoznamy, vrátane politických kampaní či misionárskych hovorov. „Tieto hovory nikdy neprestanú, aj keby prosil o odstránenie zo zoznamu,“ tvrdil diskutujúci. Príbeh muža, ktorý si vzal spravodlivosť do vlastných rúk, vyvolal zmiešané reakcie. Zatiaľ čo niektorí ho oslavujú ako hrdinu, iní upozorňujú, že bojovať proti podvodníkom ich vlastnými metódami môže mať nečakané následky. Jedno je však isté – tento podvodník na svoj posledný podfuk určite tak skoro nezabudne.