Reštaurácia si uťahuje z Trumpa kvôli kontroverznému tvrdeniu: TOTO pridali do menu! Ľudia plačú od smiechu

Donald Trump opäť pobúril Kanaďanov, keď vyhlásil, že by sa ich krajina mala stať 51. štátom USA. Situáciu ešte viac vyhrotilo zavedenie 25-percentného cla na všetok kanadský tovar, ktoré bolo síce dočasne zrušené, no podľa Trumpových plánov by malo byť opäť zavedené 2. apríla, možno dokonca vo vyššej sadzbe. Kanaďania však nezostali ticho. Jedna z reštaurácií sa rozhodla dať Trumpovi jasnú odpoveď – pridala do menu „Trump Sandwich“, ktorý zosmiešňuje amerického prezidenta. Na tabuli pri vchode stálo: „Trump Sandwich – biely chlieb, plný baloney, s ruským dresingom a malou kyslou uhorkou.“

Slovo „baloney“ je anglický idióm, ktorý označuje nezmysel, často však označuje aj bolonskú klobásu, vysvetľuje portál Free Dictionary by Farlex. Fotografia sa okamžite stala hitom na sociálnych sieťach a vyvolala búrlivé reakcie. Používatelia sociálnej siete X si tento kanadský výsmech obľúbili. Jeden Američan napísal: „Milujem Trump Sandwich z Kanady, ostré, vtipné a typicky kanadské! Stojíme proti clám s humorom a srdcom.“ Ďalší dodal: „Ako Američan to absolútne milujem!“ Kanaďania sa v diskusii pridali so svojimi reakciami. Jeden komentujúci označil nápad za geniálny, iný vtipkoval: „Jedna staršia dáma sa ma v práci pýtala, či to dnes máme v ponuke, a keď som jej vysvetlil, o čo ide, nedokázala sa prestať smiať na tej malej kyslej uhorke.“

Trumpove vyjadrenia a clá vyvolali v Kanade vlnu odporu. Počas zápasov NHL a NBA fanúšikovia hlasno vypískali americkú hymnu, mnohí Kanaďania rušia svoje cesty do USA a vyhýbajú sa americkému tovaru. Situáciu komentoval aj nový líder kanadskej liberálnej strany Mark Carney. Po víťazstve v strane podľa denníka Mirror ostro zaútočil na Trumpa: „Donald Trump uvalil neodôvodnené clá na to, čo staviame, predávame a z čoho žijeme. Útočí na kanadské rodiny, pracovníkov a podniky, a my mu nemôžeme dovoliť uspieť.“