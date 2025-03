Pornoherečka pod paľbou kritiky: Navštívila Talibanom ovládaný Afganistan! Aktivistky zúria, posielajú jasný odkaz

(Zdroj: Instagram/whitneywrightxo)

Pornoherečka Whitney Wrightová, ktorá už v minulosti čelila kritike za cestu do Iránu počas vládneho zásahu proti ženám, opäť vyvolala kontroverziu. Na sociálnych sieťach zverejnila zábery, ktoré naznačujú, že sa mohla dostať do Afganistanu, kde od roku 2021 vládne Taliban. Na otázky magazínu Newsweek ohľadom tejto cesty herečka bezprostredne nereagovala. Nie je jasné, akým spôsobom sa do krajiny dostala, keďže Afganistan nemá v USA žiadne operačné veľvyslanectvá ani konzuláty a občanom USA sa neodporúča cestovať do tejto oblasti.

Taliban sa síce snaží podporovať cestovný ruch, avšak krajina zostáva nebezpečným miestom pre mnohých zahraničných návštevníkov. Napriek zníženiu ozbrojených konfliktov je Afganistan pod jeho vládou známy prísnymi morálnymi zákonmi, ktoré zakazujú napríklad pornografiu, cudzoložstvo či obsah súvisiaci s LGBTQ+ komunitou. Wrightovej príspevky na Instagrame obsahujú zábery z Afganistanu, vrátane dráhy lietadla aerolinky Ariana Afghan Airlines, pohľadov na Herat, supermarketov či vozidiel. Na žiadnej z fotografií však nie je osobne viditeľná, čo vyvoláva pochybnosti o skutočnej povahe jej návštevy.

Herečka, pôvodom z Oklahoma City, v minulosti navštívila Irak, Sýriu a Libanon, pričom jej cesty do geopoliticky citlivých regiónov vyvolali množstvo kontroverzií. Kritici upozorňujú, že takéto cesty môžu byť bezpečnostným rizikom. Masih Alinejadová, aktivistka so sídlom v USA, ktorá čelila pokusom o atentát a únos zo strany Iránu, odsúdila minuloročnú návštevu Wrightovej v Teheráne. "My ženy v Iráne chceme byť ako Rosa Parksová a nie ako Whitney Wrightová," uviedla. Oficiálni predstavitelia Talibanu sa k tejto záležitosti zatiaľ nevyjadrili.