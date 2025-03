ZÁHADNÉ zmiznutie geniálneho mechanika: Rodine zanechal MRAZIVÝ odkaz! Až neskôr polícia našla...

(Zdroj: Instagram/cbcdocs)

OTTAWA - Bol to brilantný mechanik s fascinujúcou mysľou, ktorý tvrdil, že komunikuje s mimozemšťanmi. Jednej novembrovej noci v roku 1980 však Granger Taylor zmizol bez stopy, pričom po sebe zanechal záhadný list, v ktorom tvrdil, že odchádza na štyridsaťdvamesačnú cestu do vesmíru. O šesť rokov neskôr boli nájdené ľudské kosti pri vraku jeho auta, no dodnes zostáva otázne, čo sa v osudnú noc skutočne stalo.