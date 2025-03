Lekárov šokoval prípad tínedžerky (15): Otehotnela aj bez vaginálneho otvoru! Neuveríte, ako sa to stalo

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LOSOTHO – Pätnásťročná tínedžerka z afrického Lesotha, ktorá sa narodila s distálnou vaginálnou atréziou – vrodenou vývojovou anomáliou, pri ktorej chýba vaginálny otvor – prišla do nemocnice so silnými bolesťami brucha. Rutinné testy však odhalili šokujúcu skutočnosť: bola v deviatom mesiaci tehotenstva. Ako je to možné?