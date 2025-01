Prababička (76) šokovala celý svet: Lekári odhalili, že je v 12. týždni tehotenstva! Ľudí zaujíma len jedna vec

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V krátkom videu je vidieť, ako do miestnosti vojde zdravotná sestra a oznámi 76-ročnej žene šokujúcu správu. Ak by boli tvrdenia pravdivé, žena by sa stala najstaršou matkou na svete. „Máme výsledky, ste tehotná,“ povedala sestra, zatiaľ čo prababička zjavne nebola schopná uveriť tomu, čo počula. Lekárka dodala, že je už 12 týždňov tehotná a spýtala sa, či mala nedávno pohlavný styk. Podľa týchto predikcií má dieťa prísť na svet v júli tohto leta. Pravnučka vysvetlila, že prababička skončila na pohotovosti, pretože sa cítila zle. Rodina jej slabosť pripisovala problémom s hladinou cukru v krvi. Novinka o tehotenstve ich šokovala rovnako ako používateľov sociálnych sietí – najmä vzhľadom na to, že plodnosť žien obvykle klesá okolo 30. roku života. Napriek tomu existuje niekoľko žien, ktoré porodili dieťa aj vo vyššom veku.

Napríklad Indka Erramatti Mangammaová, ktorá ako 74-ročná porodila dvojičky a stala sa tak najstaršou matkou na svete. Tehotenstvo dosiahla prostredníctvom umelého oplodnenia (IVF) a porodila cisárskym rezom 5. septembra 2019. Podobne aj Daljinder Kaurová, ktorá v roku 2016 porodila svojho prvého syna vo veku 72 rokov. Rajo Devi Lohanová mala zase 70 rokov, keď v novembri 2008 porodila dcéru Naveen. V tom čase sa stala najstaršou prvorodičkou na svete. Podľa Gueinessovej knihy rekordov je najstaršou matkou, ktorá otehotnela prirodzene, Dawn Brookeová. Neplánovane otehotnela, keď ovulovala po svojej poslednej menštruácii, a v roku 1997 porodila syna vo veku 59 rokov. V Číne údajne v roku 2019 porodila 67-ročná bývalá lekárka, ktorá prirodzene otehotnela po liečbe bylinkami.

Napriek tomu, že nejde o ojedinelý prípad, ľudí na sociálnych sieťach tehotenstvo šokovalo. Jeden divák videa napísal: „Počkaj?! V 76-tich? To je možné? To je trochu desivé.“ Ďalší sa pridal: „To musí byť žart.“ Doktor Unsworth, renomovaný gynekológ a odborník značky INTIMINA, pre denník The Sun vysvetlil, že nie je fyzicky možné, aby 76-ročná žena otehotnela prirodzene. „V niektorých prípadoch boli hlásené tehotenstvá žien v 60. a 70. roku života v rôznych krajinách, ale tieto boli vždy prostredníctvom IVF – nie prirodzeným počatím,“ priblížil Unsworth. „Ak by 76-ročná žena mala pozitívny tehotenský test, mohlo by to naznačovať, že jej telo produkuje hormón HCG z iných dôvodov. Existuje možnosť, že ide o nejaký abnormálny nádor, ktorý vylučuje hormóny a toto môže byť to, čo test ukazuje,“ dodal lekár.