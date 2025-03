Cestovateľka navštívila viac ako 60 krajín: Existuje len JEDNO miesto, na ktoré by už NIKDY nevrátila!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Žena s vášňou pre cestovanie, Geraldine Joaquimová, je dôkazom, že svet je naozaj len na dosah ruky. Táto Britka totiž za rok absolvuje približne štyri zahraničné dovolenky a doteraz navštívila viac ako 60 krajín. Do mnohých z nich sa rada vracia, ale existuje aj jedno miesto, na ktoré by sa nikdy nechcela vrátiť.

Cestovanie je pre Geraldine Joaquimovú z Petworthu mimoriadne lákavé a len za minulý rok absolvovala lyžovačku v Andorre, safari v Južnej Afrike, dovolenku vo vile v Taliansku, týždňové potápanie v egyptskom Šarm el Šejku a výlet na vianočné trhy v belgickom Monse a Bruggách. „Rada spoznávam nové a odlišné destinácie, naozaj sa cítim ako na úplne inom mieste, ako je môj bežný život a oboznamujem sa so zaujímavými kultúrami. Myslím si, že byť turistom v inej krajine je privilégium, takže je dôležité vidieť to dobré a aj menej dobré a neočakávať skrátenú verziu. Aj vďaka tomu si ešte viac vážim to, čo mám doma a je to niečo, k čomu sme s manželom viedli aj naše dve dcéry,“ povedala pre denník New York Post.

I have traveled to over 60 countries — there’s only one place that I’d never visit again https://t.co/z7wkpSDkg5 pic.twitter.com/IavoHbw3ai — New York Post (@nypost) February 27, 2025

Geraldine je hypnoterapeutka a wellness trénerka, ale už predtým profesionálne cestovala v rámci svojho pôsobenia v medzinárodnom marketingu. Teraz však brázdi svet výlučne pre zábavu. „Veľmi rada spoznávam rôzne miesta, aktivity, pláže a kultúru. Rada som niekde inde, nesedím len na pláži alebo zostávam v hoteli, ktorý môže byť kdekoľvek,“ povedala. „Mala som to šťastie cestovať na dosť vzdialené miesta, ako aj na tie bežnejšie. Snažím sa mať otvorenú myseľ a dozvedieť sa niečo o miestnej kultúre a zvykoch.“ Priznáva však, že napriek svojej obľube v cestovaní nemá rada, keď je dlho mimo domova. „Viem, že to znie v rozpore s množstvom ciest, ktoré absolvujem, ale chýbajú mi aj moji domáci miláčikovia, naše dva psy a mačka. Takže cestovať málo a často predstavuje príjemnú rovnováhu.“

Existuje len jedno miesto, ktoré by už nikdy nenavštívila, a je to Caracas, hlavné mesto Venezuely. „Bol to asi jeden z mojich najhorších cestovateľských zážitkov,“ povedala Geraldine. „Bola som na pracovnej ceste, priletela som z Montevidea v Uruguaji a môj let pristál neskoro v noci. Mala som objednané auto, ktoré ma malo z letiska odviezť do hotela v meste, kde som mala prenocovať a potom som sa vydala na Isla Margarita, malý ostrov pri pobreží. Cítila som sa celkom normálne, kým som nečakala na transfer a čakala som a čakala. Bola som tam celé hodiny a keď sa malé letisko vyprázdnilo, uvedomila som si, že som sama. Môj telefón nefungoval, bola jedna hodina a v okolí nikto nebol," priblížila. Vtom sa pri nej objavil muž a lámanou angličtinou povedal, že ju odvezie do hotela. Keď však nastúpila do auta, na prednom sedadle sedel ďalší muž. „Normálne by som nikdy nenastúpila do auta s dvoma cudzími mužmi, ale nemala som inú možnosť, tak som si z príručnej batožiny vzala malý nožík, 30 minút cesty som strávila v pohotovosti a držala som ho v ruke,“ dodala.

(Zdroj: Getty Images)

Našťastie dorazila do polorozpadnutého hotela bez incidentu, batožinu si zložila pred dvere a strávila noc v hlbokom spánku. Na druhý deň, keď na letisku platila za taxík, jej vzal neznámy mladý muž batožinu a utekal preč. Prenasledovala ho a on jej povedal, že jej ponúka ubytovanie. Britka mu neochotne odovzdala peniaze a odbavila sa na ďalší let. Našťastie mali počas spiatočnej cesty len krátke medzipristátie na letisku v Caracase a potom už pokojne letela domov do Spojeného kráľovstva.