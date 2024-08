Mykonos má vážny problém, tvrdí sólo cestovateľka: Toto je dôvod, prečo ostrov už NIKDY nenavštívi!

(Zdroj: Getty Images/Instagram/abroad.inlondon)

LONDÝN - Plánujete dovolenku na Mykonose? Ak áno, podľa cestovateľky, spisovateľky a vlogerky Christiny Fordovej máte problém. Vo svojom príspevku vysvetľuje, prečo by sa na tento grécky ostrov už nikdy nevrátila. Odôvodňuje to viacerými zlými skúsenosťami od účtovania prepitného až po neochotu personálu v miestnych baroch.

Cestovateľka, spisovateľka a vlogerka Christina Fordová (63) sa po zážitkoch z gréckeho ostrova Mykonos rozhodla, že sa tam už nikdy nevráti. Kanaďanka príspevku na TikToku uviedla, že celá situácia okolo tohto ostrova je pre ňu doslova šialená. Šokovalo ju, že pri odhlasovaní z hotela dostala účet, ktorý zahŕňal cenu za ubytovanie, k tomu dane, štátne dane, cenu za jedlo, ktoré si objednala k bazénu, plus dane a k tomu prepitné. Veľmi ju prekvapilo, že pri platení účtu na ňu zvedavo hľadeli dvaja členovia personálu a čakali na prepitné. „Táto služba dávania prepitného, táto kultúra sa stáva šialenou. Už sa niekomu niekedy stalo, že vás požiadali, aby ste nechali prepitné na cenu izby, keď ste už prepitné nechali? Mykonos, ty si sa zbláznil,“ uviedla.

Cestovateľka prezradila, že v hoteli zostala tri noci, pričom cena izby bola približne 700 eur. Hoci sa jej tam veľmi páčilo, povedala, že ju neuveriteľne šokovala požiadavka na prepitné, preto ho nezaplatila. Christina pokračuje: „Za všetky roky môjho cestovania som sa s niečím podobným ešte nestretla. Som tiež presvedčená, že keby som bola Grékyňa a nie Kanaďanka, ktorú si často mýlia s Američankou, tak by ma o prepitné nežiadali.“ Z pozície bývalej čašníčky uviedla, že je na prepitné štedrá, ak je služba dobrá, ale neznáša, keď čašníci na účet pripočítajú obrovskú sumu a nútia ľudí zaplatiť.

Diskriminácia v baroch

V ďalšom videu na TikToku varuje sólo cestovateľov, aby sa vyhli gréckemu ostrovu aj kvôli negatívnym skúsenostiam, ktoré mala vo viacerých baroch. Vo videu spomína, ako sa snažila dostať drink mimo baru, aby mohla pozorovať západ slnka. Vysvetľuje, že keďže bola na ceste za priateľmi, chcela len jeden drink. Prvý bar, ktorý vyskúšala, bol asi z tretiny plný s množstvom prázdnych miest, ale personál jej povedal, že minimálna objednávka je 100 eur. V druhom bare, ktorý bol úplne prázdny, jej povedali, že potrebuje rezerváciu. Pýtali sa jej, či je sólo cestovateľka a potom ju odmietli. Vo videu opisuje túto skúsenosť ako diskrimináciu a hovorí, že stôl dostala až vo štvrtom podniku, ktorý vyskúšala. „Mykonos, ktorý sa zjavne snaží zarobiť, podľa mňa diskriminuje sólo cestovateľov. Neboli ochotní usadiť jednu osobu k stolu pre dvoch, aj keď bol prázdny,“ spomína.

Videá rozdelili ľudí na dva tábory

Jej videá sa ukázali ako kontroverzné, niektorí „trollovia“ ju dokonca oslovovali ako „Karen v strednom veku“. Ona sa ich však nezľakla. „Tí trollovia, ktorí mi hovorili, aby som sa vrátila do Texasu, boli v prevahe nad ľuďmi, ktorí mali podobné skúsenosti a veľmi radi sa s nimi podelili. Rozprúdilo to aj ďalšiu debatu medzi domácimi obyvateľmi. Niektorí bránili svoj predražený Mykonos tvrdením, že problémom som ja a mne podobní, a nie ostrov. Iní Gréci hlasno vyhlásili, že Mykonos nie je Grécko,“ uviedla pre denník Daily Mail. Christina prezradila, že jedna z miestnych reštaurácií jej dokonca súkromne poslala správu, aby si overila, či ju už predtým neodmietli práve v ich podniku.

Grécky ostrov sa tak ocitol na čiernej listine jej destinácií. „Mykonos by som úplne vypustila. Citujem Oscara Wilda: raz je to zvedavosť, dvakrát zvrhlosť. To, prečo bol ostrov obľúbený, pomaly nahradili nadsadené ceny a nároky. Môžem si dovoliť zaplatiť za skvelé jedlo a služby, ale nikto nemá rád, keď ho okrádajú alebo využívajú bez ohľadu na jeho rozpočet,“ vysvetlila. Ak chcete vypiť fľašu ružového Whispering Angel za 180 eur a zároveň zaplatiť 110 eur za privilégium, že máte miesto na ležadle na priemernej pláži, tak to vyskúšajte. Ale svet je plný lepších miest, kde vás skutočne radi obslúžia. Jedným z nich je neďaleký grécky ostrov Hydra, kde je cena za Whispering Angel len 60 eur. „Bolo tam krásne. Žiadne autá, všade sa chodí pešo a všade vás ochotne vítajú," prezradila cestovateľka.

Navštívte radšej tieto miesta

Christina priznala, že miluje Sevillu v Španielsku. Podľa jej slov ide o úžasnú destináciu pre sólo cestovateľov. V Taliansku sa zas ľudia správajú k ženám, ako keby ste boli niečie sestry alebo dcéry. Sólo cestovateľka spomína aj na fantastický zážitok v reštaurácii Balthazar v Londýne. „Objednala som si a skôr, ako mi priniesli jedlo, tak mi čašník ponúkol pohár šampanského,“ prezradila. Keď mu povedala, že si ho neobjednala, čašník jej vysvetlil, že je to darček pre ňu, pretože je sama. Ak by sa nechcela napiť, mal pre ňu pripravené aj niečo iné. „Toto je politika reštaurácie, ako sa správať k sólo zákazníkom. Táto skúsenosť mi zostala v pamäti. K sólo cestujúcim sa správajte rovnako, ako keby bolo pri stole desať ľudí. Venujte im trochu času a porozprávajte sa s nimi a navyše: pohár šampanského zadarmo nie je na škodu," dodala.