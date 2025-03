Miliardár odhalil PRVÝ krok, ako zbohatnúť: Neexistujú žiadne skratky! Toto musíte robiť každý deň

(Zdroj: X/BusinessNerd_/Getty Images)

Americký podnikateľ a miliardár Mark Cuban, známy zo show Shark Tank a ako majiteľ NBA tímu Dallas Mavericks, sa podelil o svoje tipy, ako sa stať bohatým. V roku 2011 napísal blog s názvom Ako zbohatnúť, v ktorom popísal svoju cestu od spania na podlahe v zdieľanom byte až po zaradenie medzi najbohatších ľudí sveta podľa Forbesu. „Byť bohatým nie je na škodu,“ vyhlásil Cuban, píše denník Mirror. „Otázka, ktorú chce každý zodpovedať, je, ako sa tam dostať.“ Jeho prvá rada je úplne jednoduchá: ušetrite peniaze. „Ušetrite toľko, koľko môžete,“ zdôrazňuje. Možno to znie banálne, ale podľa Cubana väčšina ľudí robí presný opak – míňa na zbytočnosti. „Namiesto kávy pite vodu. Namiesto fast foodu si dajte cestoviny so syrom,“ radí. A čo je jeho najkontroverznejšie tvrdenie? „Ak používate kreditnú kartu, nechcete byť bohatí.“ Tvrdí, že prvým krokom k úspechu je finančná disciplína.

Mark Cuban is worth $5 Billion Dollars.



He says anyone can become a millionaire if they follow these 4 rules: pic.twitter.com/BBYjmKWI2K — Business Nerd 🧠 (@BusinessNerd_) July 23, 2023

Cuban zdôrazňuje, že šetrenie je len začiatok. „Byť šikovným nakupujúcim je prvým krokom k zbohatnutiu,“ vysvetľuje. Priznáva však, že táto cesta nie je pre každého, najmä ak máte rodinu. „Musíte sa vzdať vecí a to nie je jednoduché. Ale každé euro, ktoré môžete ušetriť, sa počíta.“ Odporúča, aby si ľudia odkladali svoje úspory na šesťmesačné termínované vklady. „Nešetríte na dôchodok. Šetríte na chvíľu, keď budete potrebovať hotovosť.“ Keď už máte základnú finančnú rezervu, Cuban odporúča investovať do vlastného rozvoja. „Nájdite to, čo máte radi, a získajte prácu v odvetví, ktoré to podporuje,“ radí. Nemusí to byť vysnívané zamestnanie hneď na začiatku. „Môže to byť aj ako úradník, predajca – čokoľvek. Dôležité je, že sa začnete učiť, ako funguje biznis,“ tvrdí.

Podľa jeho slov je lepšie učiť sa priamo v praxi, než platiť drahé školné. „Namiesto toho, aby ste platili za vzdelanie, dostávate peniaze za to, že sa učíte,“ vysvetľuje. Aj keď sa to môže zdať ako pomalý proces, Cuban varuje, že neexistuje žiadna skratka. „Možno to nie je ideálna práca, ale neexistuje dokonalá cesta k zbohatnutiu.“ Cesta k bohatstvu sa však nekončí pracovnou dobou od deviatej do piatej. Cuban vyzýva ľudí, aby sa vo svojom odbore neustále vzdelávali. „Pred prácou, po práci, cez víkendy – čítajte všetko, čo sa o vašom odvetví dá zohnať. Choďte na veľtrhy, čítajte odborné časopisy, rozprávajte sa s ľuďmi z brandže,“ radí. A ak čakáte, že výsledky prídu hneď, Cuban vás rýchlo vyvedie z omylu. „Nehovoríme o dňoch. Nehovoríme o mesiacoch. Hovoríme o rokoch. Veľa rokov, možno desaťročiach,“ varuje.