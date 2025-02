Hladný strom v Dubline: Takto to vyzerá, keď príroda pohltí ľudský výtvor

ÍRSKO - Napriek početným návštevám Dublinu máme stále dlhý zoznam zaujímavostí, ktoré by sme chceli vidieť. Ako to už býva pravidlom, cestovateľ najčastejšie prehliada to, čo má priamo pod nosom. A tak to bolo aj v prípade Hladného stromu, ktorý je tak trochu neprávom prehliadanou írskou atrakciou.