Ženy už tvrdých chlapov nechcú, tvrdí odborníčka: Muži, ktorí robia TOTO, sú v posteli oveľa lepší!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Odborníčka na vzťahy a autorka knihy „Men Need Love Too" Marina Lazarisová tvrdí, že muži, ktorí sa neboja plakať, sú lepšími partnermi v posteli. „Jemná hranica medzi zraniteľnosťou a maskulinitou je najväčšou výzvou pre mužov v dnešnej spoločnosti,“ povedala pre denník The Sun. Podľa nej práve emocionálna otvorenosť robí z mužov nielen lepších milencov, ale aj dlhodobo stabilnejších partnerov. Zdá sa, že mladá generácia tento trend prijíma. Mnoho žien dnes uprednostňuje mužov, ktorí sú v kontakte so svojou citlivejšou stránkou – takzvaných „babygirl“ mužov, akým je napríklad herec Jacob Elordi. Tento typ muža sa nehanbí prejaviť city a nebojí sa ukázať svoju nežnejšiu stránku.

(Zdroj: Getty Images)

Podľa profesionálneho dohadzovača Adama Cohena-Aslateia sa definícia mužnosti výrazne mení. „Niektoré tradičné normy sa rozplývajú. Dnes už nejde o to byť tvrdým chlapom, ale o úprimnosť, rešpekt, ochranu a schopnosť prejaviť emócie,“ vysvetlil pre denník New York Post. Cohen-Aslatei si tiež myslí, že muži sa stávajú sebavedomejšími v prejavovaní svojho pravého ja. „Dnes už nemusia budovať emocionálne bariéry zo strachu, že budú pôsobiť príliš citlivo. Práve naopak – autenticita a otvorenosť im pomáhajú vybudovať hlbšie a zmysluplnejšie vzťahy,“ dodal.

Tento posun v chápaní mužskosti súvisí aj s rastúcim dôrazom na duševné zdravie. „Snaha zbaviť sa stigmy spojenej s duševným zdravím u mužov ide ruka v ruke s novým vnímaním maskulinity, ktoré zahŕňa širšie estetické aj emocionálne spektrum,“ povedal profesor justičných štúdií Gabriel Rubin z Montclair State University. Zdá sa, že byť „tvrdým chlapom“ už dnes jednoducho nie je v móde.